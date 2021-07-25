Kılıçdaroğlu: Avrupa ‘ikinci rüşvet paketi’ hazırlığı içinde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Yeni göçmen dalgalarını misafir etmemiz için Avrupa’nın ‘ikinci rüşvet paketi’ hazırlığı içinde olduğunu duyuyoruz. Bir daha asla” dedi.

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Twitter paylaşımında sığınmacılar ve Türkiye’nin bu konudaki politikalarıyla ilgili bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin ‘gerçek beka sorunu’nun ‘sığınmacı seli’ olduğunu söyledi.

CHP lideri şöyle devam etti: “Şimdi de Afgan seline tutulduk. Ankara, İstanbul seçimlerinde iki oy için ağzına ‘beka sorunu’nu sakız edenler, gerçek beka sorunu hakkında tek bir kelime dahi etmiyorlar. Bu meselenin iki kurbanı var: Biri sizlersiniz sevgili halkım, ikincisi de mülteci kardeşlerimiz. Bu meseleyi ırkçılığa indirgemek asla kabul edilemez. Misafirlerimizi kötüleyerek de çözemeyiz.”

“Bu konuyu kuklacı ve kuklaları ile çözeceğiz” diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Ülkemizi parasıyla açık mülteci hapishanesine döndürebileceğini görmüş olan Batı’dır. Kuklalarıysa bu paralarla sizin mahallelerinizi ve huzurunuzu satmış olan iktidar partisidir. Bunlarla mücadele edeceğiz. Sizin hesabınızı ben bu iki muhatap ile göreceğim, garibanlarla değil.”

‘Tüm bu şaibeli anlaşmaların tüccarı, Erdoğan‘dır’

Almanya Başbakanı Merkel’in Türkiye’nin sığınmacı politikasını öven açıklamalarına atıfta bulunan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Bakınız Merkel, ‘Avrupa Birliği’ne gelemezsiniz ama AB’ye gelmeye çalışan mültecilerimizi ağırlamaya devam edebilirsiniz’ diyor. Bu konuda da ‘Hayli başarılısınız’ demeyi de ihmal etmiyor. Açıkçası Merkel, Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefinden, Avrupa Birliği’nin mülteci bekçiliğine gelme başarımızı kutlamış. Bakın bu mülteciler, onlarındır sevgili halkım. İktidarı parayla satın almasalardı, bu mülteciler bugün Avrupa kentlerindeydi. Ama satın aldılar maalesef. Ayrıca Merkel, ‘3 milyar avro daha fon aktaralım, beş yıllık da bir mülteci anlaşması yapalım’ diyor. Erdoğan’ın sesi çıktı mı? Çıkmadı. Çıkamaz da. Çünkü tüm bu şaibeli anlaşmaların tüccarı, Erdoğan’ın bizzat kendisidir.”

‘Asıl ikinci iddia’nın Avrupa Birliği’nin, Afganistan’dan gelen sığınmacıları ‘Avrupa’dan uzak tutmak için, Türkiye’ye yeni bir rüşvet paketi önerme hazırlığı’ olduğunu öne süren CHP lideri, şunları aktardı: “Bu sefer rakamlar, 500 bin ile 1 milyon arasında Afgan mülteci riskini gösteriyor. Yani açıkça söylemek gerekirse tartının bir kefesine yeniden sizin mahallenizi, sizin hayatınızı, sizin huzurunuzu koyacaklar, diğer kefesine de euroları.

Sevgili halkım, bu süreçte batının karşısına yine bu şaibeli tüccarları oturtursanız, bu problem artık sonsuza kadar çözülmez. Karşılarına kuva-yi milliyecileri, anti emperyalistleri oturtmanız lazım. Onun için de bu iktidarı göndermeniz lazım. Bu iktidarı hep beraber göndereceğiz, biliyorum. Gelin görün ki seçimden köşe bucak kaçan bir Erdoğan var. O zaman Erdoğan’ın seçime kadar böyle bir karar almasını engellememiz lazım. Erdoğan’ı bu kirli pazarlığa seçimlere kadar oturtmamalıyız. Öncelikle her yerde sesiniz gür çıkacak.”

‘Sakın tenezzül bile etme o paraya‘

Son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenen CHP lideri, şunları söyledi: “Erdoğan, sana da sesleniyorum buradan. Sakın tenezzül bile etme o paraya. Sana halkımızın vereceği tek izin, sarayının 1050 odasını dolduracak kadar Afgan mülteci almandır.

Şimdi ben bunları söyledim ya, tüm batı medyası bir ağızdan göçmen güzellemesine başlayacaklar. Bana da hakaretlere. Sevgili halkım bu son şansınızdır. Ya bizleri oturtacaksınız o masaya, biz de bu meseleyi en geç iki yıl içinde çözeceğiz. Ya da çocuklarınız, ileride bir gün dahi huzur yüzü görmeyecek bu ülkede.”