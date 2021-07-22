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Yaramazlara biraz batar!

Merkel, sığınmacılar konusunda Türkiye’yi övdü ancak AB üyeliğini olası görmedi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği (AB) ile yapılan anlaşma kapsamında çok sayıda Suriyeli ssığınmacıya ev sahipliği yaptığı için Türkiye’yi övdü.

Ankara ile yakın ilişkiler istediğini belirten Merkel, Türkiye’nin AB’ye üye olmasını ise beklemediğini söyledi.


Angela Merkel, görevi bırakması öncesi son büyük basın toplantısında. Fotoğraf: Reuters

Görevi bırakmaya hazırlanan Merkel, düzenlediği son geniş basın toplantısında, ”Türkiye sığınmacılarla ilgili olarak olağanüstü bir iş çıkarıyor. Bu anlaşmasının devam etmesi herkes için en iyisi” dedi.

Merkel, Kıbrıs meselesine de, ”Yunanistan ile Türkiye arasındaki son Kıbrıs gerginliği ilişkileri daha da zor hale getiriyor. Farklılıkları çözmek için zaman ve sabır gerekiyor. Aksilikler olabilir ancak çözüm konusundaki cesaretimiz kırılmamalı” diyerek değindi.

Merkel, Almanya’da 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerde aday olmayacağını, herhangi bir uluslararası kuruluşta görev almayacağını açıklamıştı.

Şansölye Merkel iki ay sonra siyasete veda edecek. Böylece 2021 yılı Almanya’da 16 yıllık Merkel döneminin sonu olacak.

Merkel döneminin sonu, Almanya için yeni ve zorlu bir dönemin de başlangıcı anlamına geliyor. Merkel’in vedasıyla Almanya’yı ekonomide, siyasette ve toplumsal konularda derin değişimler bekliyor. Merkel’den sonra Almanya’nın, Avrupa ve Türkiye politikası da köklü değişimlere uğrayacak.

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