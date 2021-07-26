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Yaramazlara biraz batar!

Marmara’da ne müsilaj bitti ne de plastik atıklar

Marmara Denizi’nde müsilaj hem derinlerde hem de yüzeye yakın bölgelerde etkisini hala sürdürüyor. Bunun yanısıra derinlerde plastik atıklara da rastlanıyor. Çanakkale Boğazı’nda 17 metre derinlikte müsilaj olduğunu gözler önüne seren gazeteci Berfin Adıcan, “Bizim dalış yaptığımız yerde bir poşet ve müsilajdan başka hiçbir şey kalmamış” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 14 Temmuz’da müsilajın bittiğini söyleyerek “İlk 20 metrede artık müsilaja rastlanmıyor. Yüzme suyu alanlarında herhangi olumsuz bir sorunla karşılaşılmadı. Vatandaşlarımız rahatlıkla denize girebilirler, balık yiyebilirler” demişti. Hatta bakan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile beraber kameralar önünde Marmara Denizi’nden yakalanmış sardalya yemişti.


Ancak görünen o ki 20 metrede müsilajın bitmediği gibi bir de plastik atıklar var.

Poşet ve müsilaj var

Sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşan Adıcan şöyle dedi: “Beni en çok yaralayan görüntüyü sizlerle paylaşmak istiyorum. Çanakkale Boğazı dalışımızda belki bilmediğim türde bir deniz anasıdır diye düşünüp üstüne vurdum, gördüğünüz gibi bir poşet çıktı… Bizim dalış yaptığımız yerde bir poşet ve müsilajdan başka hiçbir şey kalmamış…”

‘Müsilaj kümeler halinde devam ediyor’

Deniz bilimci Prof.Dr.Mustafa Sarı da müsilajın denizin derinliklerinde kümeler halinde devam ettiğini söyledi. Sarı, İstanbul yakınlarında buluna Neandros Adası’nın görüntülerini paylaştı.

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