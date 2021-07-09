‘Müsilaj’ denetimi: 162 işletmeye 20 milyon lira ceza

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi’ndeki ‘müsilaj’ (deniz salyası) nedeniyle yapılan denetimlerde 20 milyon lira ceza kesildiğini açıkladı.

İstanbul’da deniz yüzeyindeki müsilaj temizlemişti… Öncesi (sağda) ve sonrası… (Fotoğraf: AA)

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı’na yayılan müsilaj (deniz salyası) haftalardır en önemli gündem maddelerinden biri. 6 Haziran’da Marmara için ‘Koruma Eylem Planı’nı açıklanmış, 8 Haziran’da ‘temizlik seferberliği’ başlatılmıştı.

Twitter’dan bilgi veren Kurum, ‘seferberliğin’ ikinci ayının ilk gününün geride kaldığını, dün toplanacak miktarda müsilaj olmaması nedeniyle temizleme çalışması yapılmadığını kaydetti.

2⃣ Müsilaj temizliği siyasetüstü bir konudur ve biz çalışmalarımızı, bilim insanlarımızın görüşleri doğrultusunda sürdürüyoruz.



Müsilaj olmadığı günlerde çalışma yapılmamakla birlikte, müsilajın görülmesi halinde çalışmalarımıza yine aynı kararlılık ve azimle devam edeceğiz.🌊 — Murat KURUM (@murat_kurum) July 9, 2021

“Müsilaj temizliği siyasetüstü bir konudur ve biz çalışmalarımızı, bilim insanlarımızın görüşleri doğrultusunda sürdürüyoruz” ifadesini kullanan bakan, müsilajın görülmesi halinde çalışmanın devam edeceğini belirtti.

Kurum’un aktardığına göre kirlilikle mücadele kapsamında 31 günde toplam 9 bin 770 denetim yapıldı, mevzuata uymayan 162 işletmeye 20 milyon 464 bin lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca 2 bin 448 atık su numunesi, çevre laboratuvarlarında incelendi.