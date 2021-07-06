Fotoğraflarla Kadıköy sahilindeki ‘yüzeysel’ müsilaj temizliği

Marmara Denizi’ndeki temizleme çalışması sürerken İstanbul’un Kadıköy sahilinde yüzeyin müsilaj sırasındaki ve şimdiki haline ait fotoğraflar paylaşıldı.

Sahilin yeni (solda) ve eski (sağda) hali… Fotoğraflar: AA

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı’na yayılan müsilaj (deniz salyası) haftalardır en önemli gündem maddelerinden biri. 6 Haziran’da Marmara için ‘Koruma Eylem Planı’nı açıklanmış, 8 Haziran’da ‘temizlik seferberliği’ başlatılmıştı.

AA’nın haberine göre Kadıköy’deki çalışmalarda katı-sıvı emici araçları ve deniz süpürgeleri kullanılıyor.

Açıklarda deniz süpürgeleri ile toplanan müsilaj, kıyıya getirildikten sonra burada katı sıvı emici araçlarla çekiliyor, ardından Şile’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Katı Atık Bertaraf Tesisleri’ne götürülüyor.

Sahilde bir aylık çalışmanın sonunda gözle görülür bir yüzey değişimi dikkat çekti.