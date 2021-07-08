‘Derinde durum vahim’ uyarılarına rağmen bakanlık, temizlenecek müsilaj bulamadı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi’ndeki müsilajla mücadele çalışmalarıyla ilgili olarak “Denizimizde, toplanacak miktarda müsilaj olmaması nedeniyle 7 Temmuz’da temizlik çalışması yapılmadı. Marmara’mız artık dünden daha temiz ve mavi” dedi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, müsilaj yoğunluğunun denizin yüzeyinden 7 metre derinliğe kadar olan kısımda hafiflediğini, ancak 7 metre ile 30 metre arasında, yani denizin derinlerinde geçen haftalardan daha yoğun olduğunu söylemişti. Sarı, müsilaj sorununu ortadan kaldırmada ileri biyolojik arıtma tesislerinin önemine dikkat çekmişti.

Kurum ise bugün şu açıklamayı yaptı: ”Bugün ve sonrasında yeniden müsilaj olması halinde temizliğe aynı hızla devam edeceğiz. Valilik ve belediyelerimize, bilim insanlarımıza çalışmaları için teşekkür ediyorum. 1 aydır gece gündüz demeden sahada özveri gösteren ekip arkadaşlarımın emeğine, yüreğine sağlık. Denetimlerimizin 30’uncu gününde toplam; 9 bin 532 denetimi tamamladık, mevzuata aykırı davranan işletmelerden 47’sini faaliyetten men ettik, 154’üne 19 milyon 589 bin TL idari para cezası uyguladık. Marmara’mız artık dünden daha temiz ve mavi.”

2⃣ Bugün ve sonrasında yeniden müsilaj olması halinde temizliğe aynı hızla devam edeceğiz.



Valilik ve Belediyelerimize, bilim insanlarımıza çalışmaları için teşekkür ediyorum.



1 aydır gece gündüz demeden sahada özveri gösteren ekip arkadaşlarımın emeğine, yüreğine sağlık. 👏 — Murat KURUM (@murat_kurum) July 8, 2021

Marmara Denizi’ndeki müsilajın temel sebepleri arasında denize yeterince arıtılmadan bırakılan atık sular, derin deniz deşarjları, denizi etkileyen akıntılar ve su sıcaklığının artmasına da sebep olan iklim değişikliği gösteriliyor.