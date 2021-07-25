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Yaramazlara biraz batar!

Bakan ‘Bitti’ deyip balık-ekmek yemişti: 17 metrede müsilaj tespit edildi

Çanakkale Boğazı’nda denizin 17 metre altından yayın yapan gazeteci Berfin Adıcan, müsilajın bitmediğini gözler önüne serdi. Adıcan “Geçmiş olsun arkadaşlar, el birliğiyle bir denizi öldürdük” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 14 Temmuz’da müsilajın bittiğini söyleyerek “İlk 20 metrede artık müsilaja rastlanmıyor. Yüzme suyu alanlarında herhangi olumsuz bir sorunla karşılaşılmadı. Vatandaşlarımız rahatlıkla denize girebilirler, balık yiyebilirler” demişti. Hatta bakan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile beraber kameralar önünde Marmara Denizi’nden yakalanmış sardalya yemişti.


Fotoğraf: AA

El birliğiyle denizi öldürdük

Ancak Çanakkale Boğazı’nda 17 metrede müsilaj görüldü. Dalışı gerçekleştiren gazeteci sosyal medya hesabından şöyle yazdı: “Bugün Çanakkale Boğazı’nda müsilaj haberimiz için gerçekleştirdiğimiz dalışta 17.1 metreden bir an… Geçmiş olsun arkadaşlar, el birliğiyle bir denizi öldürdük. Durumun vehametini anlamanız için küçük bir kesit paylaşıyorum.”

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