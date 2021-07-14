Marmara’da yeni müsilaj beklenmiyormuş: ‘Yüzeyde yok denecek durumda’

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi’nde ilk 20 metrede müsilaja rastlanmadığını belirterek, “Yüzme suyu alanlarında herhangi olumsuz bir sorunla karşılaşılmadı. Vatandaşlarımız rahatlıkla denize girebilirler, balık yiyebilirler” dedi.

Temizlik çalışması öncesi denizlerin yüzeyini müsilaj tabakası kaplamıştı. Fotoğraflar: AA (Arşiv)

Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu’nun ikinci toplantısında bakan Kurum, binlerce kişilik uzman ekibin çalışmaları sonunda Marmara Denizi’nin bir ay öncesine göre çok daha temiz ve sağlıklı bir hale getirildiğini söyledi.

AA’nın aktardığına göre bakan Kurum, toplantısı sonrası şu ilk toplantı sonrası yapılan çalışmaları şöyle anlattı: “Alt çalışma gruplarımızın yaptığı çalışmalarla 445 evsel, kentsel ve endüstriyel atık su arıtma tesisi yerinde incelendi. Kirlilik yüklerini ortaya koyduk. Marmara’da tüm günlük toplam 5,7 milyon metreküp atık su oluşuyor. Bunun da yüzde 90’ı kentsel atık sulardan oluşuyor. Bu havzada 246 kentsel atık su arıtma tesisi mevcut. Doğal arıtmalar hariç 211 tesisi yerinde inceledik. Sonuç olarak 445 tesisin 244’ünde herhangi bir revizyona ihtiyacımız yok. 46 tesisin arıtma kapasitesini hemen artıracağız. 66 tanesini hızlıca bakım ve onarıma alacağız, 26 tesisimizi üç yıl içinde hemen yeniden yapacağız.”

Müsilaj probleminin başladığı günden bu yana 234 istasyonda 40 gün boyunca çeşitli derinliklerde tarama ve araştırma yapıldığını belirten Kurum, “İlk 20 metrede artık müsilaja rastlanmıyor. Sonraki 10 metrede müsilaja rastlanıyor. Orta kademede müsilaj sıkışmış durumda. Bilim insanlarımız Marmara Denizi’nde yeni bir müsilaj oluşumunu beklemediklerini ifade ediyorlar” dedi.

“Bugün Marmara Deniz’i yüzeyindeki müsilaj yok denecek durumda” diyen Kurum, inceleme sonucunda, yüzme suyu alanlarında herhangi olumsuz bir sorunla karşılaşılmadıklarını, vatandaşların rahatlıkla denize girebileceğini, balık yiyebileceğini ifade etti.

24 milyon lira ceza

Marmara Denizi’ne kıyısı olan illerde denetimlerin sürdüğünü belirten bakan “2 bin 517 adet atık su numunesi aldık. Yaptığımız denetimlerle 175 işletme ve 11 gemiye toplamda 23,5 milyon lira ceza uyguladık. 52 işletmeyi de çevre mevzuatına aykırı fiilleri nedeniyle faaliyetten men ettik” dedi.

Kurum ayrıca, Marmara Denizi’ndeki küçük ölçekli balıkçılara verilecek desteği 2 bin-2 bin 900 liraya çıkardıklarını bildirdi.