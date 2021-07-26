Prof. Akdeniz: Sosyal medya düzenlemesi muhalifleri susturmak için

Prof. Dr. Yaman Akdeniz, AKP’nin duyurduğu yeni sosyal medya düzenlemesiyle ilgili olarak ”Yapılmak istenen, yeni ve ne olduğu belirsiz bir suç oluşturarak muhalif basını ve kişileri susturarak gelecek seçimlere hazırlanmaktır” dedi.

17. Son olarak, yapılmak istenen, yeni ve ne olduğu belirsiz bir suç oluşturarak muhalif basını ve kişileri susturmak ve sindirerek gelecek seçimlere hazırlanmaktır. Almanya'da varmış kısmı ise, işin hikaye kısmı. Tabii ki yerseniz. — Yaman Akdeniz (@cyberrights) July 26, 2021

AKP, Almanya’yı da örnek göstererek yeni bir sosyal medya düzenlemesini yaptığını duyurmuştu. Sonbaharda TBMM’ye getirilmesi planlanan düzenlemeyle ilgili konuşan Anayasa Komisyonu Başkan Vekili Ali Özkaya, ‘sansür‘ eleştirilerini reddederek Almanya, Fransa gibi ülkelerde de benzer yasalar bulunduğunu öne sürmüştü.

Özkaya, “Sosyal medyada dezenformasyon yapanlara bir yıldan beş yıla kadar hapis ve sosyal medyayı bir süre kullanamama gibi cezalar getirilmeli” demişti.

‘Tartışılan Almanya örneğinde Merkel haber sitelerini engelletmiyor…’

Prof. Akdeniz, önceki düzenlemeler gibi bu yasanın da ‘Avrupa ve Almanya’da da var’ kılıfıyla duyurulduğunu ancak Türkiye’nin daha ‘ileri’ yasalarla sosyal medya ve internet üzerine hayli fazla yaptırım uyguladığını belirtti.

Almanya’daki yasanın da tartışmalı olduğuna vurgu yapan Akdeniz, bu ülkeyle karşılaştırma yapmanın işin ‘hikaye’ kısmı olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı: ”Almanların NetzDG Kanunu sosyal medya platformları ile kullanıcıları muhatap ediyor ve kullanıcılara cevap verme zorunluluğu getiriyor. Biz bunu zaten geçen sene yaptık ve hatta daha ileri de gittik. Dolayısıyla, şimdi konuşulan daha farklı ve Türk usulü bir model. Almanya örneğinde Şansölye Merkel, mahkemelere başvurup haber sitelerini engelletmiyor, böyle bir yaptırım da yok zaten. Şansölye Merkel “şahsıma hakaret edildi” diye Alman savcılarına koşmuyor. Almanya’da Wikipedia’nın engellenmesi de söz konusu değil. Kaldı ki Almanya’nın NetzDG Yasası gerek Almanya içinde gerekse uluslararası alanda yürürlüğe girdiğinden beri eleştiri konusu olmuştur. Etkili olduğuna veya bir işe yaradığına dair de bir bulgu yok.”

15. Kaldı ki Almanya'nın NetzDG Yasası gerek Almanya içinde gerekse uluslararası alanda yürürlüğe girdiğinden beri eleştiri konusu olmuştur. Etkili olduğuna veya bir işe yaradığına dair de bir bulgu yok. — Yaman Akdeniz (@cyberrights) July 26, 2021

Yüzbinlerce erişim engeli yetmedi

Akdeniz, Türkiye’nin son bir senedir 465 binden fazla web sitesi ve binlerce haber ve sosyal medya içeriğini engellediğini söyledi: ”Tüm bunlara rağmen, özellikle Sedat Peker’in yayınladığı YouTube videoları ve Twitter paylaşımları karşısından çaresiz ve etkisiz kalan Hükümet, şimdi de ‘Sansür söz konusu değil’ ama dezenformasyonla ve yalan haberle mücadele kapsamında tekrar düzenleme yapacağız diyor”.

7. Tüm bunlara rağmen, özellikle Sedat Peker'in yayınladığı YouTube videoları ve Twitter paylaşımları karşısından çaresiz ve etkisiz kalan Hükümet, şimdi de "sansür söz konusu değil" AMA dezenformasyonla ve yalan haberle mücadele kapsamında tekrar düzenleme yapacağız diyor. — Yaman Akdeniz (@cyberrights) July 26, 2021

Dezenformasyon olarak olarak nitelendirilecek haber ve içeriklerin ‘kime ve neye göre’ değerlendirileceği noktasında uyarılar yapan Akdeniz ”Amaç da susturmak ve sindirmek olacak. Zaten susturduğunuz zaman sansür de söz konusu olmaz!” diye yazdı.

13. Dezenformasyon yapan basın mensupları ve/veya paylaşım yapan herkes hapis tehlikesi ile karşı karşıya kalacak. Amaç da susturmak & sindirmek olacak. Zaten susturduğunuz ve sindirdiğiniz zaman sansür de söz konusu olmaz! — Yaman Akdeniz (@cyberrights) July 26, 2021

AKP geçen yıl da bir sosyal medya düzenlemesi geçirmiş, daha çok Twitter, Facebook gibi şirketleri hedef alan ve muhalefet tarafından ‘sansür uygulaması’ eleştirileri getirilen düzenlemede internet ve sosyal medyanın kısıtlanması ve pek çok içeriğin kaldırılmasının önü açılmıştı.