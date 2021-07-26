AKP’den sosyal medya önerisi: ‘Dezenformasyon’ yapana hapis cezası

AKP’nin sonbaharda Meclis’e getirmek istediği sosyal medya düzenlemesiyle ilgili konuşan Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya, “Sosyal medyada dezenformasyon yapanlara bir yıldan beş yıla kadar hapis ve sosyal medyayı bir süre kullanamama gibi cezalar getirilmeli” dedi.

AKP geçen yıl da bir sosyal medya düzenlemesi geçirmiş, daha çok Twitter, Facebook gibi şirketleri hedef alan ve muhalefet tarafından ‘sansür uygulaması’ eleştirileri getirilen düzenlemede internet ve sosyal medyanın kısıtlanması ve pek çok içeriğin kaldırılmasının önü açılmıştı.

Almanya’yı örnek gösterdi

Hürriyet’ten Gizem Karakış’ın haberine göre AKP Afyon Milletvekili Özkaya, Meclis gündemine gelmesi planlanan çalışmayla ilgili görüşlerini ve önerilerini anlattı.

Özkaya şunları söyledi: “Burada bir sansür söz konusu değil. Daha önce de sosyal medya ile ilgili bir kanun çalışması yapmıştık. O zaman da aynı tartışmalar yaşandı, ‘sansür’ dendi fakat niyetin sansür olmadığı görüldü. Pek çok AB ülkesi Türkiye ile aynı tehdidi yaşıyor. Toplumun geniş kitlelerini baskı altına alıyor, normal hayatta suç olan sosyal medyada da suç fakat fake hesaplar nedeniyle suçla etkin mücadele yapılamıyor. Bu çözülmeli, herkesin kimliği bilinmeli. Sosyal medyada bir yalan haberi ya da terör suçunu, dezenformasyonu milyonlarca insan duyuyor.

Almanya, terör ve şiddet ile ilgili 2017’de ceza kanununu değiştirdi. Almanya katalog suçları dört başlıkta oluşturmuş. Bunlar ‘terör’, ‘cinsel suçlar ve pornografi’, ‘din ve vicdan özgürlüğüne hakaret’, ‘yalan haber, dezenformasyon ve mezenformasyon’. Dezenformasyon, yalanın bilerek yaygınlaştırılması, mezenformasyon ise bilmeden yaygınlaştırılması. Bizde de bu başlıkları göz önüne alarak çalışma yapılıyor. Almanya, Fransa gibi ülkeler bu konuda düzenleme yapmış. İngiltere ise üzerinde çalışıyor.

‘Bu cezaları getirmemiz gerekiyor’

Almanya dezenformasyon yapan bir sosyal medya kullanıcısına bir yıldan beş yıla kadar suç ibraz etti. Türkiye’nin de bu cezaları mutlaka getirmesi gerekiyor. Ceza Kanunu’nda ifade özgürlüğünü sınırlamayan, kamuya açık sosyal paylaşım ve ifade özgürlüğü alanında bilginin doğru yayılmasını sağlayan bir düzenleme için çalışma yapabiliriz.”