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Yaramazlara biraz batar!

Vaka sayısı 17 bine dayandı!

Türkiye’de son 24 saatte 16 bin 809 vaka, 63 can kaybı kayda geçti. Böylelikle kısıtlamaların kaldırıldığı 1 Temmuz’dan bu yana vaka sayısı 5 bin 288’den 17 bine dayanmış oldu.

Sağlık bakanlığının verilerine göre bir günde 224 bin 198 test yapıldı, iyileşen sayısı 5 bin 585 oldu.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından vaka haritasını paylaşırken şu notu düştü: “Vaka sayılarındaki artış hızı salgını kontrol altında tutmayı güçleştiriyor. Aşı ile bağışıklık kazanmadan tedbirlerden taviz vermenin telafisi acı tecrübelere sebep olabilir. Tedbirlere uyun, aşınızı olun.”

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Marmara’da ne müsilaj bitti ne de plastik atıklar

Marmara Denizi’nde müsilaj hem derinlerde hem de yüzeye yakın bölgelerde etkisini hala sürdürüyor. Bunun yanı sıra derinlerde plastik atıklara da rastlanıyor. Çanakkale Boğazı’nda 17 metre derinlikte müsilaj olduğunu gözler önüne seren gazeteci Berfin Adıcan, “Bizim dalış yaptığımız yerde bir poşet ve müsilajdan başka hiçbir şey kalmamış” dedi.