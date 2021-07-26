Vaka sayısı 17 bine dayandı!

Türkiye’de son 24 saatte 16 bin 809 vaka, 63 can kaybı kayda geçti. Böylelikle kısıtlamaların kaldırıldığı 1 Temmuz’dan bu yana vaka sayısı 5 bin 288’den 17 bine dayanmış oldu.
Sağlık bakanlığının verilerine göre bir günde 224 bin 198 test yapıldı, iyileşen sayısı 5 bin 585 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından vaka haritasını paylaşırken şu notu düştü: “Vaka sayılarındaki artış hızı salgını kontrol altında tutmayı güçleştiriyor. Aşı ile bağışıklık kazanmadan tedbirlerden taviz vermenin telafisi acı tecrübelere sebep olabilir. Tedbirlere uyun, aşınızı olun.”