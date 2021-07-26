Vaka sayısı 17 bine dayandı!

Marmara Denizi’nde müsilaj hem derinlerde hem de yüzeye yakın bölgelerde etkisini hala sürdürüyor. Bunun yanı sıra derinlerde plastik atıklara da rastlanıyor. Çanakkale Boğazı’nda 17 metre derinlikte müsilaj olduğunu gözler önüne seren gazeteci Berfin Adıcan, “Bizim dalış yaptığımız yerde bir poşet ve müsilajdan başka hiçbir şey kalmamış” dedi.