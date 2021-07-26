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Yaramazlara biraz batar!

Barcelona: Neymar’la meselemizi dostane şekilde çözdük

İspanya’da La Liga’da mücadele eden Barcelona, Fransız ekibi Paris Saint-Germain’e (PSG) transferi nedeniyle ihtilaf yaşadığı eski futbolcusu Neymar ile aralarındaki adli prosedürlerin çözüldüğünü açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Sözleşmesinin kurallarını yerine getirmeden PSG’ye transfer olduğunu öne süren Barcelona Kulübü, Brezilyalı futbolcudan tazminat talep etmişti. Neymar ise sözleşmesinde vaat edilen ödemenin bir kısmını alamadığını belirterek kulübün faiziyle bu ödemeyi yapması gerektiğini savunmuştu.


AA’nın haberine göre kulübün açıklamasında, “Barcelona ile Neymar, iki taraf arasındaki mevcut adli prosedürlerin dostane bir şekilde çözülmesine ilişkin anlaşmaya varmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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