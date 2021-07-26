Barcelona: Neymar’la meselemizi dostane şekilde çözdük

Pandemi şartlarında bir tür zorunluluk haline gelen online görüşmelerin 60 yaş üstü için hiç iletişime geçmemekten daha kötü olduğu kimsenin aklına gelmezdi. Ancak yeni bir araştırma bu yaş grubunun ekran üzerinden iletişim nedeniyle daha yalnız ve depresif hissettiğini ortaya koydu.