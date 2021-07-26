Memur-Sen zam talebini açıkladı

Memur-Sen, 6’ncı dönem toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında 600 TL seyyanen zam talep etti. Sendikanın 2022 zam talebi yüzde 21 olurken, 2023 için ise yüzde 17.

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Görüşme maratonu 2 Ağustos’ta başlayacak ve ağustosun üçüncü haftasına kadar tamamlanması gerekiyor. Hükümet ile uzlaşma sağlanamazsa kararı hakem kurulu veriyor. 2019’daki görüşmelerde karar hakem kuruluna kalmıştı.

Sözleşme 4 milyonu aşkın kamu görevlisi ve 2 milyona yakın memur emeklisini doğrudan ilgilendiriyor.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, tekliflerini kamuoyuyla paylaştığı toplantıda şunları söyledi: “Mutabakatsız geçen 18 ayda, enflasyon, dolar, altın ve diğer parametrelerin yukarı yönlü, alım gücünün ve satın alma paritelerinin aşağı yönlü seyir izlediği bir süreci yaşadık.”

Memur-Sen’in talepleri arasında en düşük memur maaşının yükseltilerek ilk yıl bin 644 TL, ikinci yıl bin 206 TL zam verilmesi de yer aldı. Teklif kabul edildiği takdirde 4 bin 239 TL olan en düşük memur maaşı 1 Ocak 2022’de 5 bin 883 TL, 1 Ocak 2023’de 7 bin 89 TL olacak.

Memur-Sen ayrıca mevcut sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini, kamuda sözleşmeli istihdama son verilmesini ve ayrım yapılmadan tüm kamu görevlilerinin 3600 ek göstergeden faydalandırılmasını istedi.

Taban aylığından gelir vergisi kesilmesi uygulamasının son bulmasını isteyen Memur Sen, 1 Ocak 2022’den sonra doğum yardımının bin 800 TL’ye yükseltilmesini, kamu görevlilerine 8 bin 540 TL ‘Evlenme Yardımı‘ verilmesini, kamu kurum ve kuruluşlarında ücretsiz kreş hizmeti verilmesini, bu hizmetin sunulamadığı işyerlerinde kamu görevlilerini altı yaşa kadar çocukları için 980 TL kreş yardımı yapılmasını talep etti.