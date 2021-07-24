100 lira zam önerilen kamu işçileri hükümetin yeni teklifini bekliyor

Kamudaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren zam görüşmelerinde maraton önümüzdeki hafta yeniden başlayacak. Hükümetin ilk olarak yaptığı 100 liralık seyyanen zam teklifi işçi cephesinde pek de memnuniyet yaratmamıştı.

Fotoğraf: DHA

2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri toplamda 700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiriyor.

Kamu işçileri yoğunluklu olarak bakanlıklar, üniversiteler, hastaneler, il özel idareleri, demiryolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de aralarında olduğu kurumlarda.

İşçileri Türk-İş ve Hak-İş temsil ediyor.

Türk-İş ve Hak-İş, en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk altı ay yüzde 20, diğer altı aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep ediyor.

Hükümetin ilk teklifi ise brüt ücreti 3577-3750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3750-4000 lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk altı ayı için yüzde 9, ikinci altı ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı.

Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen de ortak taleplerini 26 Temmuz’da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunacak. Memurlarla olan pazarlıkların ağustos ayının üçüncü haftasına kadar tamamlanması gerekiyor. Eğer bu süreçte anlaşma sağlanamazsa zam oranına hakem kurulu karar verecek.

Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar’a göre hükümetin teklifi ‘kabul edilemez’: “Taleplerimiz ile hükümetin teklifi arasında ciddi bir fark var. Enflasyon, geçim şartları ve düşük ücretli işçilerin durumu ortada. 700 bin işçinin yaklaşık yarısı düşük ücretlerle çalışıyor. Hükümetin teklifindeki taban ücretin, yeni yılda asgari ücretin altında kalma riski söz konusu.“

Hak-İş Genel Başkan Vekili Osman Yıldız da hükümetin yaptığı teklifi sadece ‘pazarlığa giriş’ olarak gördüklerini söyleyip şöyle devam etti: “Bu teklif, üzerinde ilerleyeceğimiz seviyede değil.​​​​​​​ Bayramdan sonra makul pazarlık sürecinin başlayacağını düşünüyorum ve uzlaşıyla başarılı bir şekilde neticelendirileceğine inanıyorum”

Seyyanen zam nedir?

Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmekte. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alırken, seyyanen zam 100 lira ise herkesin maaşı o kadar yükseliyor.