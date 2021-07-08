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Yaramazlara biraz batar!

Hükümetten kamu işçisine beklentilerin uzağında zam teklifi

Hükümet 700 bin kamu işçisi için zam teklifini masaya koydu.  Teklif, Türk-İş ve Hak-İş ortak sunduğu teklifin oldukça uzağında kaldı.

Fotoğraf: Reuters

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında yapılan toplantıda, işveren tarafı ‘seyyanen’ zam önerisi getirdi.


Buna göre; ‘düşük ücretli’ olarak tanımlanan maaşı 3 bin 577 – 3 bin 750 lira arasında olanlara seyyanen 100, 3 bin 750 – 4 bin lira arasında ücret alanlara ise 60 lira seyyanen zam önerildi.

Ayrıca, 2021 yılı için yüzde 9 artı yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam teklifi yapıldı. Taraflar yeni oturumu bayram sonrası yapacak.

İşçilerin talebi ne?

TÜRK–İş ve HAK–İş bu yıl, ortak teklif sunmuştu. İki konfederasyon kamu işçilerinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL’ye çıkartılmasını, bu taban ücretin üzerine ilk altı ay için yüzde 20 zam yapılmasını, sonraki altı aylık dönemlerde ise enflasyon artı yüzde 3 refah payı verilmesini istemişti.

Seyyanen zam nedir?

Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmekte. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alırken; seyyanen zamda oran 100 TL ise herkesin maaşı o oranda yükseliyor.

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