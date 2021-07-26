‘Pudra şekeri’ savunması çürüdü: Ayvatoğlu’nun kanında kokain çıktı

Adli tıp, AKP’li Kürşat Ayvatoğlu’nun ‘pudra şekeri’ savunmasını çürüttü. Ayvatoğlu’ndan alınan örneklerden son altı ay içinde uyuşturucu madde kullandığı belirlendi.

AKP genel merkezinde çalışan Ayvatoğlu’nun bir araç içerisinde arkadaşlarıyla birlikte kokain çektiği görüntü sosyal medyada yayınlanmıştı. Bunun üzerine Ayvatoğlu gözaltına alınmış ve kendisini “Kokain değil, pudra şekeriydi” sözleriyle savunmuştu. Savunmasından sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ayvatoğlu kamuoyunun yoğun tepkisi üzerine tekrar gözaltına alınmış ve bu kez ifadesinden kokain kullandığını itiraf etmişti.

Kanında uyuşturucu çıktı

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın haberine göre Ayvatoğlu’ndan alınan kan, kıl ve idrar örnekleriyle ilgili inceleme raporu soruşturma dosyasına ulaştı. Adli tıpın gönderdiği rapora göre Ayvatoğlu’ndan alınan numunelerden ‘uyuşturucu madde’ çıktı.

Raporu dosyaya delil olarak koyan savcılık, Ayvatoğlu hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde kullanılmasını özendirmek suçlarından yedi yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteyecek.