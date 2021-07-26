BioNTech ile kombinasyon, AstraZeneca’nın etkisini altı kat artırdı

Güney Kore’deki çalışmada, AstraZeneca/Oxford aşısının bir dozunun ardından yapılan Pfizer/BioNTech aşısının, nötralize edici antikor seviyelerini AstraZeneca’nın iki dozuna nazaran altı kat artırdığı ortaya çıktı.

Çalışmada 499 sağlık çalışanı yer aldı. Çalışanlardan 100’ü karıştırılmış dozlarla, 200’ü çift doz BioNTech, geri kalanları da tamamen AstraZeneca ile aşılandı.

Aşılananların hepsinde nötrleştirici antikorlar tespit edilirken, iki farklı aşı dozu alanlar ile tamamen BioNTech ile aşılananların antikor seviyeleri birbirine yakın ölçüldü.

Britanya’daki bir araştırma da benzer verileri ortaya çıkarmıştı. 50 yaşın üstündeki 850 gönüllüye dört hafta arayla iki doz aşının uygulandığı deneyde alınan sonuçlarda AstraZeneca’dan sonra BioNTech yapılması, BioNTech’ten sonra AstraZeneca yapılmasına kıyasla daha çok antikor ve T hücresi tepkisi ortaya çıkartmıştı.

Ayrıca bu iki karışım da iki doz AstraZeneca’ya kıyasla daha çok antikor üretilmesini sağlamıştı. Çalışmada en çok antikor iki doz BioNTech aşısından sonra, en yüksek T hücresi tepkisi ise AstraZeneca’dan sonra BioNTech aşısının yapılmasıyla oluşmuştu.

Güney Kore’deki çalışmada varyantlara karşı etkiler de analiz edildi.

Grupların hiçbirinde ilk olarak İngiltere’de rastlanan Alfa varyantına karşı nötralize edici aktivite azalma görülmedi. Ancak aşıların nötralizasyon oranı, Beta, Gama ve Delta varyantlarına karşı 2,5 ila 6 kat oranında azaldı.