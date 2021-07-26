Tatil dönüşü dolar, avro ve altında yön yukarı

Kurban Bayramı tatili nedeniyle geçen haftayı kapalı geçiren yurt içi piyasalar yeniden işleme açıldı. Açılışla birlikte dolar, avro ve altın yukarı yönlü hareketlendi.

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Piyasaların kapalı olduğu geçen hafta boyunca uluslararası piyasalarda 8,55 civarında yatay bir seviyede işlem gören dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününde piyasalarda işlemlerin başlamasıyla 8,60’ın üzerine tırmandı. Öğle saatleri itibariyle dolar kuru 8,59 seviyesinden işlem görüyor.

Avro/TL’de de açılışla birlikte benzer bir hareketle 10,08’den 10,16’nin üzerine çıktı. Avronun öğle saatleri itibariyle fiyatı ise 10,12’de.

Tatil sonrası altında da yön yukarı. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 1800 doların üzerinde yer alırken, iç piyasada gram altın 498 lirada. Çeyrek ise 798 liradan alıcı buluyor.

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi ise güne yüzde 0,29 oranında yükselişle 1.355,54 puandan başladı.

Kripto paralar ise özellikle ABD’li e-ticaret devi Amazon’un kripto parayla ödeme kabul edeceği iddiası üzerine önemli kazançlar sağladı. Geçen hafta 30 bin doların altına kadar inen Bitcoin, 40 bin doları zorluyor.

Piyasalarda bu hafta izlenecek en önemli gelişmeler ise Fed toplantısı ve Merkez Bankası’nın açıklayacağı enflasyon raporu.