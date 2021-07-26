Kripto paralarda yeni yükseliş dalgası: Bitcoin 40 bin doları zorluyor

Bitcoin hazıran ayından beri ilk kez 39 bin doların üzerine çıktı. Yükselişte Amazon’un kripto parayla ödeme kabul etmeye hazırlandığı haberi etkili oldu. Altcoinler de BTC ile birlikte yükselişe geçmiş durumda.

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Bitcoin geçen hafta yeniden 30 bin doların altına kadar çekilmiş, ardından milyarder işadamı Elon Musk’ın elektrikli araç üreticisi Tesla’nın yeniden Bitcoin ile ödeme kabul edebileceğini söylemesi üzerine yükselişe geçmişti. Musk ayrıca şirketlerinin dışında kendisinin kişisel olarak da Bitcoin, Etherum ve Dogecoin sahibi olduğunu söylemişti.

ABD’li e-ticaret devi Amazon’la ilgili çıkan haberde ise şirketin başta Bitcoin olmak üzere Ethereum, Cardano ve Bitcoin Cash ile ödeme almaya hazırlandığı ve kendi kripto para birimini de yaratacağı iddiaları yer almıştı.

Bitcoin 14 Nisan’da 64 bin 800 doları görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı. Mayıs ayında başlayan büyük düşüşle 30 bin dolara kadar çekilen BTC, bir süredir 30-40 bin dolar aralığındaki dar bölgede hareket ediyordu.

Son yükseliş dalgasıyla birlikte, kripto para piyasasının ikinci büyük oyuncusu Ethereum ise 2 bin 350 doların üzerine kadar çıktı.

Saat 11.00 itibariyle BNB 315, Doge 0,21, Ripple ise 0,65 dolardan işlem görüyor.