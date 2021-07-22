Elon Musk, Bitcoin’de yine çark etti

Attığı tweetlerle kripto para piyasasında önemli fiyat hareketlenmelerine neden olan milyarder iş insanı Elon Musk yine karar değiştirdi. Musk, Tesla’nın yeniden Bitcoin ile ödeme kabul edebileceğini ve kendisinin de kişisel olarak kripto para yatırımları bulunduğunu duyurdu.

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ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın yöneticisi Musk, mayıs ayında Bitcoin madenciliği ve işlemleri yapılması için kullanılan fosil yakıt tüketiminin hızla arttığını ve bundan endişe duyduğunu belirterek, Bitcoin ile araç satışını durdurmuştu.

Bu halihazırda düşüş eğiliminde olan Bitcoin’de sert kayıplara neden olmuş ve Bitcoin 30 bin dolarlara kadar inmişti.

Son olarak 30 bin dolar desteğinin de kırılmasının ardından Musk bir kez daha sahneye çıktı. Musk önce şirketin Bitcoin’i ödeme türü olarak kabul etmeye ‘büyük olasılıkla‘ yeniden başlayacağını duyurdu. Ardından katıldığı bir konferansta ise yönettiği şirketler Tesla ve SpaceX’in Bitcoin yatırımının yanı sıra kendisinin de kişisel olarak Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin yatırımları olduğunu aktardı.

Musk şöyle konuştu: “Yenilenebilir enerji kullanım yüzdesinin büyük olasılıkla yüzde 50 veya üzerinde olduğunu ve bu oranı artırmaya yönelik bir eğilim olduğunu doğrulamak için biraz daha özen göstermek istiyorum. Eğer öyleyse, Tesla büyük olasılıkla Bitcoin kabul etmeye devam edecek“

Yakalanan olumlu hava ile birlikte Bitcoin ve altcoinlerde ise yeni bir yükseliş dalgası başladı. 28 bin dolarlı seviyelere kadar inen BTC, alım dalgasıyla birlikte bu sabah 32 bin doların üzerine çıktı.

Kripto para piyasasının ikinci büyük oyuncusu Ethereum ise 2 bin dolar seviyesinde.

BNB 295, Doge ise 0,19 dolardan işlem görüyor.