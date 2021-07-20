Bitcoin yeniden 30 bin doların altında

Kripto para birimi bitcoin, bir ay aradan sonra yeniden 30 bin doların altına çekildi.

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Bitcoin 14 Nisan’da 64 bin 800 doları görerek tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Mayıs ayında başlayan büyük düşüşle 30 bin dolara kadar çekilen BTC, bir süredir 30-40 bin dolar aralığındaki dar bölgede hareket ediyordu. Bitcoin için 30 bin dolar aynı zamanda güçlü bir destek olarak görülüyordu.

Bitcoin bayramın ilk günü itibariyle 29 bin 700 dolarlı seviyelerden işlem görüyor.

Bitcoindeki gerileme ile birlikte hemen hemen tüm alt coinler de düşüş eğiliminde.

En büyük ikinci kripto para birimi Ethereum, yüzde 7’den fazla değer kaybederek bin 800 doların altına kadar çekilmiş durumda. Yüzde 10’un üstünde değer kaybeden BNB ise 270 doların gerisinde.

Öğle saatleri itibariyle Ripple 0,53, Doge ise 0,16 dolar seviyesinde.

Kripto paralardaki düşüşte küresel hisse senedi piyasalarındaki satış baskısı ve Çin cephesinden kripto para işlemlerine peş peşe gelen yasaklar etkili.