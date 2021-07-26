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Yaramazlara biraz batar!

Marmara, Ege ve Akdeniz için sıcak çarpması uyarısı

Meteoroloji, 27- 31 Temmuz arasında Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında daha da artacak sıcaklıklara karşı vatandaşları uyardı.

Fotoğraf: AA

Meteoroloji, hafta boyunca Marmara Bölgesi ile Ege ve Akdeniz kıyı kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üstünde seyredeceğinin tahmin edildiğini duyurdu.


Açıklamada, “Hafta boyunca batı ve güney kıyılarda etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle, 11:00 ile 16:00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” dendi.

Meteoroloji ayrıca Kastamonu, Karabük ile Sinop’ta ise 13:15- 19:00 saatleri arasında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın hakim olacağını belirtilerek, sel ve su baskınlarına karşı uyarı yaptı.

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