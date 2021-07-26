Cumhurbaşkanlığı yanıtlayamadı: TRT binaları otel mi oluyor?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin TRT’nin ‘depreme karşı güçlendirme’ gerekçesiyle boşaltılan İstanbul’un Harbiye ve Ulus semtlerindeki binaları ile ilgili “TRT, binalara tekrar dönecek mi” sorusu yanıtsız kaldı. İlgezdi, binaların ‘cumhurbaşkanlığına tahsis edileceğini ya da otel olması için özelleştirileceğini’ öne sürdü.

TRT Ulus yerleşkesi / Fotoğraf: TRT

TRT’nin değerli bina ve arazilerinden son dönemde rant kokusu yükselmeye başlamış, binaların boşaltılması nedeniyle Katar sermayesine ait beIN Türkiye’nin stüdyolarını kullanan TRT’nin, burası için ödediği kira bedelinin ‘ticari sır’ denerek açıklanmadığı ortaya çıkmıştı.

CHP İstanbul Milletvekili Akkuş İlgezdi, ‘güçlendirme’ gerekçesiyle boşaltılan, Harbiye’deki TRT Radyoevi binası ve Ulus’taki yerleşke ile ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermişti. Oktay önergedeki “TRT binalara tekrar dönecek mi” sorusunu yanıtlamadı.

‘TRT Ortaköy binaları gibi olacak’

İlgezdi bunun üzerine şu öngörüsünü paylaştı: “Ortaköy binası da deprem bahanesiyle boşaltılmıştı sonra satılarak otel oldu. Soru önergemdeki ısrarlı sorulara rağmen verilmeyen yanıt, müzik tarihimizin en önemli binalarından Harbiye Radyoevi’nin de akıbetinin TRT Ortaköy binalarına döneceğini ortaya koyuyor.”

‘Otel olması için özelleştirilecek’

Soru önergesindeki eski TRT binalarına dair soruların da yanıtlanmadığını hatırlatan Akkuş İlgezdi şöyle devam etti: “TRT aynı zamanda Çekmeköy’de bir yer aldı ve tüm birimleri buraya taşımak için hazırlık yapıyor. Ülkemizin müzik tarihinin en önemli binalarından Harbiye maalesef diğer önemli binalar gibi ya cumhurbaşkanlığına tahsis edilecek ya da otel olması için özelleştirilecek.”