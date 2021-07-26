Yasak iki ay dayanabilmişti: 81 ile ‘plastik atık ithalatı’ genelgesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca, 81 ile gönderilen ‘atık ithalatı işlemleri’ konulu genelgeyle plastik atık ithalatı yapacak tesislerin teknik şartlarına yeni düzenlemeler getirildi.
Ticaret Bakanlığı plastik hurda ithalatını 18 Mayıs’ta yasaklamıştı. Atık ithalatında çevrenin korunmasına ilişkin düzenlemede değişikliğe giden bakanlık, etilen polimerden plastik hurdaları tebliğin ‘ithalatı yasak diğer atıklar’ başlıklı bölümüne eklemişti. Yasak iki ay sonra, temmuz başında kaldırılmıştı. Bakanlığın plastik hurda ithalatına getirdiği yasağın ‘sıkı denetimler’le kaldırılması kararlaştırılmıştı.
Bakanlıktan 81 ildeki çevre ve şehircilik il müdürlüklerine gönderilen genelgeye göre;
*Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (GTİP) plastik atıkların ithalatını yapacak tesisler, gerekli şartları sağlayarak 2021 yılı belgelerini yenileyecek.
*Kayıt belgesi alınabilmesi için sanayici tarafından tesisin bulunduğu il müdürlüğüne başvurularak, atık ithalatçısı tesis inceleme raporu alınacak.
*Tesislerin asgari olarak farklı plastik polimerlerini ayırma/ayrıştırma, plastik atıkların içerdiği plastik dışı atıkları ayırma/arındırma, boyutlandırma, temizleme, mamul haline getirme proseslerine sahip olmaları gerekiyor.
*Genelgenin yürürlüğe girmesiyle GTİP’li plastik atıkların ithalatı için yapılacak Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi başvuruları atık ithalatçısı tesis inceleme raporu, atık ithalatçısı kayıt belgesi bedeline ait banka dekontu, banka teminat mektubu ile çevre ithalat ve ihracat izinleri üzerinden yapılacak.
*Atık ithalatçısı kayıt belgesi başvuruları, il müdürlüğünce hazırlanmış atık ithalatçısı tesis inceleme raporu ve ekleri üzerinden değerlendirilecek.
*Başvurular, rapor formatında gösterilen açıklamalar dikkate alınarak değerlendirilip hazırlanan rapor ekleriyle bir bütün olacak şekilde imzalanarak talep eden tesise verilecek.