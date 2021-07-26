Yasak iki ay dayanabilmişti: 81 ile ‘plastik atık ithalatı’ genelgesi

AKP’nin sonbaharda Meclis’e getirmek istediği sosyal medya düzenlemesiyle ilgili konuşan Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya, “Sosyal medyada dezenformasyon yapanlara bir yıldan beş yıla kadar hapis ve sosyal medyayı bir süre kullanamama gibi cezalar getirilmeli” dedi.