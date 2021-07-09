Yasak iki ay dayanabildi: Plastik atık ithalatı ‘sıkı denetim’le tekrar başlayacak

Ticaret Bakanlığı’nın plastik hurda ithalatına 18 Mayıs’ta getirdiği yasak ‘sıkı denetimler’ ile kaldırılacak.

Fotoğraf: WWF

Dünya’dan Merve Yiğitcan’ın haberine göre üç bakanlık ve sektör temsilcileri taslak üzerinde uzlaşırken, yeni uygulama ile firmalara teminat mektubu şartı getirilecek. İthal edilen atık plastik, limandan fabrikaya gidene kadar çipli sistemle takip edilecek.

Atık ithalatında çevrenin korunmasına ilişkin düzenlemede değişikliğe giden bakanlık, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan kararla, etilen polimerden plastik hurdaları tebliğin ‘ithalatı yasak diğer atıklar’ başlıklı bölümüne eklemişti.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu’nun ev sahipliği yaptığı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ile Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar’ın yer aldığı toplantıda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Ankara Sanayi Odası (ASO), Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV), Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED), Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) ve Geri Kazanım Derneği gibi STK’lardan sektör temsilcileri ile plastik atık ithalatını düzenleyen taslağın son hali değerlendirildi.

Taslakta öngörülen tedbirlerden bazıları şöyle:

Mevcut 1350 geri dönüşüm firmasının tüm lisansların yeniden gözden geçirilecek.

Firmalara ton başına 100 lira Teminat mektubu zorunluluğu getirilecek.

Plastik atık ithalatının miktarını azaltmaya yönelik baz alınan kapasite değiştirilecek.

Firmalar çevreci geri dönüşüm yapılması için gerekli makine- ekipmanları bulundurmak zorunda olacak.

İthal edilen atığın takibi için tehlikeli atık taşımacılığında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kullandığı Mobil Atık Takip Sistemi’ne (MoTAT) ithal plastik atık da dahil edilecek. Böylece ithal plastik atık limandan fabrikaya gidene kadar çipli sistemle takip edilecek.

TOBB plastik, kauçuk, kompozit sanayi meclis başkanı ve PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, mevzuatın yürürlüğe girmesiyle atık ithal eden firma sayısının ciddi oranda düşebileceğini kaydetti.

Türkiye plastik çöplüğü

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın (WWF) verilerine göre dünyanın 10 büyük plastik çöplüğünden biri sayılan Türkiye, plastik atıklarda dünya piyasasının en gözde müşterilerinden biri. Türkiye, Avrupa Birliği’nin plastik atıklarını neredeyse tek başına toplarken, Eurostat verilerine göre 2004’ten beri ithalatını en az 173 kat artırdı.

Son olarak, 2019’da Britanya’dan Türkiye’ye gönderilen 160 bin tondan fazla plastik atığın olması gerektiği gibi dönüşüme gitmediği, merdiven altı tesislerde yanlış şekillerde ayrıştırıldığı ve hatta yol kenarında yakıldığı ortaya çıkmıştı.