Diken

Yaramazlara biraz batar!

Türkiye çöplüğe döndükten sonra: Plastik hurda ithalatı ‘resmen’ yasaklandı

Ticaret Bakanlığı plastik hurda ithalatını yasakladı. 

Fotoğraf: WWF

Atık ithalatında çevrenin korunmasına ilişkin düzenlemede değişikliğe giden bakanlık, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan kararla, etilen polimerden plastik hurdaları tebliğin ‘ithalatı yasak diğer atıklar’ başlıklı bölümüne ekledi.

Reklam

Ancak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş atıkların ithalatı, 45 gün süreyle tebliğin eski haline göre sonuçlandırılacak.

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın (WWF) verilerine göre dünyanın 10 büyük plastik çöplüğünden biri sayılan Türkiye, plastik atıklarda dünya piyasasının en gözde müşterilerinden biri. Türkiye, Avrupa Birliği’nin plastik atıklarını neredeyse tek başına toplarken, Eurostat verilerine göre 2004’ten beri ithalatını en az 173 kat artırdı.

Son olarak, 2019’da Britanya’dan Türkiye’ye gönderilen 160 bin tondan fazla plastik atığın olması gerektiği gibi dönüşüme gitmediği, merdiven altı tesislerde yanlış şekillerde ayrıştırıldığı ve hatta yol kenarında yakıldığı ortaya çıkmıştı.

Reklam

Plastik atıkların yarıdan fazlası topu topu 20 şirketin marifeti: ExxonMobil ilk sırada

Türkiye Avrupa’nın ‘çöplüğü’ mü!

Çöpü Türkiye’ye gidiyor: Avrupa tek kullanımlık plastik ürünleri yasaklıyor

BBC, Britanya’nın Türkiye’ye gönderdiği atıkların izini sürdü: Geri dönüşüm bu mu?

15 yılda 173 kat arttı: Her gün 213 kamyon plastik atık ülkemize boşaltılıyor

Geri dönüşümde yüzde 1’de kalan Türkiye Britanya’dan plastik atık alımını artırıyor

Türkiye, dünyanın 10 büyük plastik çöplüğünden biri oldu

SON HABERLER

Atık yerine artık, doğrusal yerine döngüsel

Döngüsel ekonomi, alışageldiğimiz bir ürüne bedelini ödeyerek sahip olma ve onu tüketip atma modeli yerine, ödemenin ürünün kullanımı ile elde edilecek fayda için yapıldığı, satıcı ile alıcı arasında daha çok işbirliğine dayalı farklı bir yaklaşım getiriyor.

Üniversite mezunu ‘ev gençleri’ umutsuz

İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul’daki genç işsizliğin durumunu ortaya koyan ‘Üniversite Mezunu Ev Gençleri Araştırması’ raporuna göre gençlerin yarısından fazlası bir seneyi aşkın süredir iş arıyor; bulma umutları düşük. Gençler mutsuz ve kaygılı.