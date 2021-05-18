Türkiye çöplüğe döndükten sonra: Plastik hurda ithalatı ‘resmen’ yasaklandı

Ticaret Bakanlığı plastik hurda ithalatını yasakladı.

Fotoğraf: WWF

Atık ithalatında çevrenin korunmasına ilişkin düzenlemede değişikliğe giden bakanlık, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan kararla, etilen polimerden plastik hurdaları tebliğin ‘ithalatı yasak diğer atıklar’ başlıklı bölümüne ekledi.

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Ancak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş atıkların ithalatı, 45 gün süreyle tebliğin eski haline göre sonuçlandırılacak.

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın (WWF) verilerine göre dünyanın 10 büyük plastik çöplüğünden biri sayılan Türkiye, plastik atıklarda dünya piyasasının en gözde müşterilerinden biri. Türkiye, Avrupa Birliği’nin plastik atıklarını neredeyse tek başına toplarken, Eurostat verilerine göre 2004’ten beri ithalatını en az 173 kat artırdı.

Son olarak, 2019’da Britanya’dan Türkiye’ye gönderilen 160 bin tondan fazla plastik atığın olması gerektiği gibi dönüşüme gitmediği, merdiven altı tesislerde yanlış şekillerde ayrıştırıldığı ve hatta yol kenarında yakıldığı ortaya çıkmıştı.