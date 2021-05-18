Plastik atıkların yarıdan fazlası topu topu 20 şirketin marifeti: ExxonMobil ilk sırada

Plastik Atık Endeksi’ne göre tek kullanımlık plastik atıkların yarıdan fazlasının sorumlusu 20 şirket.

Minderoo Vakfı’nın kapsamlı raporu için tek kullanımlık plastik ürünlere yönelik hammadde üretimi yapan yaklaşık 1000 şirket incelendi.

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London School of Economics’in de bulunduğu bir konsorsiyum tarafından yürütülen araştırmada hangi şirketlerin plastik tedarik zincirini oluşturduğuna, bütün plastiklerin temel taşı polimer ürettiğine bakıldı.

Fotoğraf: Greenpeace

Önceki araştırmalarda plastik atıkların çevreye etkisine ya da plastik ambalajlı tüketici ürünleri arz eden şirketlere odaklanılıyordu. Bu kez tek kullanımlık ürünlerin temel bileşen üreticileri incelendi.

Sonuçlara göre en fazla plastik üreten şirket ABD merkezli ExxonMobil.

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Liste sırasıyla şöyle:

ExxonMobil

Dow,

Sinopec

Indorama Ventures

Saudi Aramco

PetroChina

LyondellBasell

Reliance Industries

Braskem

Alpek SA de CV

Borealis

Lotte Chemical

INEOS

Total

Jiangsu Hailun Petrochemical

Far Eastern New Century

Formosa Plastics Corporation

China Energy Investment Group

PTT

China Resources

Minderoo Vakfı Finans ve Şeffaflık Direktörü Dominic Charles araştırmanın plastik atık krizinin geleceğinin 20 şirketin elinde olduğunu gerçeğine ışık tuttuğunu belirtti. Fosil yakıtlar yerine geri dönüştürülmüş plastikten üretimin önemine dikkat çeken Charles şimdiye kadar plastik atıkları azaltma çabalarında hep tüketicilerin yapacağı bireysel seçimlerin vurgulandığını belirtti.

Ülkeler listesinde Türkiye 17’nci

Endekste ülkelerin nüfusa oranla kişi başı yıllık plastik atık üretimi verilerine de yer verildi.

59 kiloyla Avustralya listenin ilk sırasında yer aldı. Sonra ABD, Güney Kore ve Britanya geliyor.

Listede Türkiye kişi başı 15 kilodan fazla plastik atık üretimiyle 17’nci sırada yer aldı.