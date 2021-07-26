İBB’den izinleri askıya alınan 397 havalimanı taksisine geçici çalışma belgesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), güzergah kullanım izin belgeleri askıya alınan 397 taksi ile ilgili konunun taraflarıyla bir araya geldi. Taksimetre entegrasyonu konusunda uzlaşmanın sağlandığı toplantıda, İstanbul Havalimanı’nda çalışan taksilerin geçici çalışma belgeleri entegrasyon sağlanan kadar tekrar aktif edildi.

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İBB, İstanbul Havalimanı’nda çalışan 700 takside yaptığı denetimde taksimetreleri standartlara uygun olmayan 397 taksinin çalışma iznini kaldırmıştı.

İBB bu gelişmenin ardından konun taraflarıyla bir buluşma gerçekleştirdi. Sorunun çözümü için detaylı görüşmelerin yapıldığı toplantı sonrası şu konularda mutabık kalındı:

• İlgili esnaf tarafından İBB sistemine yüklenen yanlış/hatalı ‘Taksimetre Metrolojik Muayene Belgeleri’nin düzeltilmesini müteakip geçici çalışma belgeleri tekrar aktif hale gelebilmesi,

• Havaalanı taksi kooperatifince yoğunlukla kullanılmakta olan ve şikayete konu yolculukların denetlenebilirliğinin sağlanabilmesi amacıyla; taksimetre cihazlarının 2017/4-6 sayılı UKOME Kararı ile zorunlu tutulan İBB Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi cihazları ile entegre olması gerektiği,

• Söz konusu entegrasyonun bir an önce hayata geçirilebilmesi amacıyla İBB ve ilgililer arasındaki teknik çalışmaların 26 Temmuz 2021 itibariyle başlatılması,

• Çalışma sonucunda entegrasyonun sağlanamaması durumunda ilgili yaptırımların uygulanması.