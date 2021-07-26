Boğaziçili akademisyenler, Can Candan’ın fotoğrafını ‘kayyımlık’ binasına yapıştırdı

Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘kayyım’ protestoları devam ediyor. Eylemlerin 30’uncu haftasında akademisyenler 134’üncü kez rektörlük binasına arkalarını dönüp “Can Candan yalnız değildir” dedi.

Fotoğraf: Ahmet Emre

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atanan ve ‘kayyım rektör’ olarak anılan Melih Bulu yine Erdoğan’ın kararıyla görevden alınmış yerine de vekaleten Bulu’nun yardımcısı Prof .Dr. Naci İnci atanmıştı. İnci’nin göreve gelir gelmez ilk icraatlarından biri de Batı dilleri ve edebiyatları bölümü öğretim görevlisi Can Candan’ı görevden almak olmuştu.

Bugün protestoların 204, Can Candan’ı görevden alınmasınınsa 12’nci gününe denk düşerken, akademisyenler bir kez daha sırtlarını rektörlük binasına dönerek, “Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz” dedi.

Fotoğraf: Ahmet Emre

Akademisyenler, nöbet boyunca ellerinde taşıdıkları üzerinde “Can Candan yalnız değildir” yazan fotoğrafları nöbetin ardından rektörlük binasının kapısına yapıştırdı.

Fotoğraf: Aslı Kalaycıoğlu/Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri

‘Asılsız gerekçeler ile hukuksuz şekilde görevden alındığını’ belirttikleri meslektaşlarına destek olmak için oturma eylemi de başlatan akademisyenler, Candan görevine iade edilene kadar her gün rektörlük binası önünde eylemlerine devam edeceklerini açıkladılar.