Arslantepe Höyüğü, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alındı

Malatya’da yer alan Arslantepe Höyüğü, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)’nun 44’üncü Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla, Dünya Miras Listesi’ne eklendi.

Arslantepe Höyüğü 2014 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras Geçici Listesine almıştı. Geçen yıl beklenen listeleme kararı ise Covid-19 nedeniyle gerekli toplantıların yapılamaması nedeniyle bu yıla kaldı.

Geç Kalkolitik dönemden Demir Çağı’na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan Arslantepe, Hititler’den Roma ve Bizans’a kadar pek çok medeniyetin izlerini de bünyesinde barındırıyor.

Fotoğraflar: AA

Kazı çalışmalarıyla Geç Hitit dönemine ait, girişinde aslan ve devrilmiş kral heykellerinin bulunduğu höyük, yağmur drenaj hattı gibi altyapısı bulunan kerpiçten sarayı ve 2 bini aşkın mühürle Anadolu’nun en eski şehir devletlerinden birinin yapılarını ortaya koyuyor.

İtalya Roma La Sapienza Üniversitesi tarafından 1961’den bu yana kazı çalışması yapılan alanda, merkezi devlet sistemine geçişe tanıklık eden bulgular ortaya çıkarıldı.

Karar sonrası Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şunlar dendi:

“2014 yılında Türkiye’nin UNESCO’daki Geçici Miras Listesi’ne eklenen ve tarihi yaklaşık 6 bin yıl geriye giden Arslantepe, coğrafyamızda ilk erken devlet yapılanmasının ortaya çıktığı dini ve kültürel bir merkez olarak kabul edilmektedir. Arslantepe Höyüğü’nün kaydıyla ülkemizin UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki alanlarının sayısı 19’a ulaşmıştır”

Türkiye'nin bir kültür varlığı daha dünya mirası oldu.



Arslantepe Höyüğü 44. Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla #UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedildi.



Hayırlı olsun. pic.twitter.com/Tlwhjk1k6x — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) July 26, 2021

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Twitter hesabından bir paylaşım yaparak gelişmeyi duyurdu.