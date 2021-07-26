Bilim kurulu üyesi uyardı: Sonbahar zor geçecek

Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Covid-19 salgınında sonbahara işaret ederek, “Şu anki veriler sonbahar ayının biraz zor geçeceğini söylüyor. Çünkü vakalarımız hızla yukarıya doğru tırmanmaya başladı” dedi.

1 Temmuz’da kısıtlamaların büyük bir kısmını kaldıran Türkiye’de vaka sayılarındaki artış hızlanıyor. Dün Türkiye genelinde tespit edilen vaka sayısı 14 bini aştı.

Diğer yandan daha bulaşıcı olduğu belirtilen Delta varyantıyla ilgili olarak da hiçbir önlem alınmıyor. Varyant nedeniyle vaka sayılarında rekor yaşayan Rusya gibi ülkelerden gelen turistlerin Türkiye’ye girişinde herhangi bir engel bulunmuyor.

‘Haftalık bazda vaka artış hızımız çok hızlı artmaya başladı’

Hastanelerinde ayaktan başvurularda son birkaç gündür artış trendi başladığını aktaran Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, aşılama oranı düşük illerde artışın daha hızlı olduğunu ve vakaların büyük bir kısmının Delta varyantı kökenli olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Yiyit, şunları söyledi: “Haftalık bazda vaka artış hızımız çok hızlı artmaya başladı. Diyoruz ya ‘Delta varyantı tehlikesine hazır olalım.’ işte bunu anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü bu varyant biraz hızlı bulaşıyor. Hızlı bulaşması vesilesiyle de pozitif vaka sayımız hızla artıyor. Bunu aslında çok canlı ülkemiz yaşadı. Bir haftada vakalarımızın nereden nereye geldiğini gördük. Bu demek ki ilerleyen haftalarda çok daha temkinli ve hazırlıklı olmamız gerekiyor. Ki şunu unutmayalım henüz bayram yoğunluğumuzun rakamsal yansımasını görmedik. Önümüzdeki hafta onu görmeye başlayacağız. Bunu yaşamamak adına şu an aslında hepimizin yapabileceği bir şey var. Bir defa bu rakamları durdurma adına virüsün bulaşmasını engelleyecek tedbirlerimizi alacağız. Ama her şeyden daha önemlisi de mutlaka aşılarımızı tam olacağız”.

‘Daha hızlı bulaşıyor’

Yeni varyantın bir öncekinden biraz farklı olduğunu, daha hızlı bulaştığını aktaran Yiyit şöyle devam etti: “Unutmayalım bu aşılar bizi yüzde 90’lar gibi bir oranda koruyor ve yine maske ve mesafe yanımızda durmak zorunda. ‘Aşı olduk bu iş bitti.’ diyemiyoruz. Ne zaman bu iş bitti diyeceğiz? Toplumsal olarak hepimizi kurtaracak kadar çok kişi aşı olduğunda. Yani yüzde 70-80’lerin üzerinde hepimiz aşımızı olup o günleri gördüğümüzde belki ‘Mesafeye artık ihtiyaç yok.’ diyebiliriz ama şu an bunu diyemiyoruz. O yüzden de aşı olanların da kendi koruması lazım.”