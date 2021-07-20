Bir uyarı daha: Ağustosta yeni pike hazır olmalıyız

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, “Ağustos ayında yeni pike hazır olmalıyız” dedi.

Türkiye’de 10 gün önce 5 binin de altına düşen günlük vaka sayısı bugünlerde 8 bine yaklaştı. Günlük ölüm sayısı da neredeyse ikiye katlandı. Delta varyantı hızla yayılırken bayram tatili nedeniyle ülke genelinde hem yerli hem yabancı turist hareketliliği yaşanıyor.

Uzmanlar, haftalardır Delta varyantının ülke genelinde hızla yayıldığını hatırlatarak bayramdan sonra vaka sayılarının artacağını ve ağustos ayı başlarında da yeni pikle karşı karşıya kalınabileceğini sürekli vurguluyor.

Uyarılar dikkate alınmadı

Normalleşme öncesi yapılan uyarıların dikkate alınmadığını belirten bilim kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz, BirGün’den İsmail Arı’ya şunları söyledi: “Haziran ayı başındaki normalleşme kararları öncesinde delta varyantının yayılacağını bildiğimiz için ‘bu derece açılma doğru değil’ demiştik. ‘Yazı kısıtlı geçirelim ve eylül ayına kadar herkesi aşılayalım’ dedik ama uyarılarımız dikkate alınmadı. Son günlerde hareketlilik çok fazla arttı ve bu da virüsün yayılması için uygun bir ortam. Ağustos ayında yeni pike hazır olmalıyız.”

‘Ülkeye giriş çıkışlar da büyük sorun’

İnsan hareketliliğiyle vaka sayılarının da artacağının altını çizen Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul da şu uyarıları yaptı: “Ağustos ayı başlarında bir pik yaşayabiliriz. Sadece ülke içindeki hareketlilik değil yurt dışından giriş çıkışlar da büyük sorun. Delta varyantının hakim olduğunu ülkelerden ülkemize çok fazla giriş çıkış var. Bir de elbette sığınmacı sorunumuz çok ciddi. Yüz binlerce Suriyeli sığınmacı bayram nedeniyle ülkelerine gitti. Sığınmacılar Suriye’ye gidip geldiklerinde ne yapılacak? Karantina uygulaması yapılacak mı? Test yapılacak mı? Bu soruların yanıtı bilinmiyor. İkinci doz aşısını olanların oranı da düşük ve bu yüzden de Delta varyantına karşı koruyuculuğumuz çok az. Önümüzdeki günlerde tüm bu faktörlerden dolayı ciddi bir vaka artışı bizi bekliyor.”