Profesör uyardı: Aşılamayı hızlandırmazsak yeni bir pik’le karşı karşıya kalabiliriz

Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, “Delta varyantının yayılmaya başladığı bir dönemdeyiz! Kolay ve çabuk bulaşıyor. Eğer dikkat etmez, aşılamayı hızlandırmazsak ağustos-eylül gibi bir pik’le karşı karşıya kalabiliriz” dedi.

Delta varyantının corona virüsü ve Alfa varyantına göre yüzde 60 daha bulaşıcı ve etkin olduğu belirtiliyor.

Türkiye’de şu ana kadar aşılama için Sinovac ve BioNTech aşıları kullanıldı. Sinovac aşısının varyantlara karşı etkisi net değil. Ancak aşılama yapılan ülkelerdeki vaka ve ölüm sayısındaki artışlar, Sinovac’ın varyantlara karşı etkisinin düşük olduğunu gösteriyor.

İsrail’de yapılan bir araştırmada da BioNTech’in Delta varyantına karşı yüzde 70 etki gösterdiği ortaya çıkmıştı.

Hürriyet’ten Fulya Soybaş’a konuşan Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, tatilcileri de uyardı: “Bana kalırsa bu 11 günlük tatilde yerinizden kıpırdamayın. Eğer bir yere gidecekseniz de kalabalık ortamlardan uzak durun. Aşı olanların da virüs kapma ihtimali var o nedenle maskeyi hele de kapalı ortamda asla çıkarmayın!“

Türkiye’de başlayan üçüncü hatırlatma dozlarının şimdilik BioNTech olanlar için geçerli olmadığının altını çizen Ertuğrul, şunları söyledi: “Şu anki bilimsel çalışmalar 3’üncü doza gerek olmadığı yönünde çünkü bu aşıların koruyuculukları iki dozdan sonra çok yüksek. Delta varyantına karşı tek doz BioNTech yüzde 33, çift doz yüzde 88 koruyor. Etkisi dokuz ila 12 ay sürüyor. O nedenle 3’üncü doz şimdilik önerilmiyor.“

Üçüncü doz için hangi aşı tercih edilmeli?

Ertuğrul “3’üncü doz hangi aşı tercih edilmeli?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi: ”İlk iki dozunu Sinovac olanlara 3’üncü doz BioNTech aşısı öneriyoruz. Diyelim üç ay önce (daha önce bu süre altı ay olarak belirlenmişti) hastalığı atlattınız. O zaman bir doz BionTech yeterli. Hastalık + 1 doz aşı oldunuz varsayalım. 2’nci doza ihtiyaç var mı? Aslına bakarsanız yok! Hastalığı atlatanlarda tek doz mRNA aşısı yeterli derece bağışıklık oluşturuyor. Ama sıkıntı şu! Avrupa’da bazı ülkeler en az iki doz aşı şartı koşuyor! Onun için de ‘2’nci doz olmak isteyen olsun’ gibi bir yaklaşıma gidildi. Bilimsel olarak ne kadar doğru? Tartışılır.”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de Delta varyantı görülen kişi sayısının 300’e yaklaştığını ve 30 ilde tespit edildiğini açıklamıştı. Koca, ‘Delta Plus’ varyantının üç farklı kentte üç kişide görüldüğünü, bir kişinin İstanbul’da yaşadığını belirterek, “Ankara’da yok. Diğer iki ili söylemeyeyim” demişti.

Dünya Sağlık Örgütü’nün baş uzmanı Soumya Swaminathan, corona virüsünün Delta varyantının yayılmasıyla birlikte vaka sayılarında meydana gelen artışın salgının yavaşlamadığının en açık kanıtı olduğunu söylemişti.