Bilim Kurulu üyesi: Vakalar 1000’in altına inerse maske cebimize girecek

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, vaka sayısının 1000’in altına düşmesi durumunda sürekli maske takma zorunluluğunun ortadan kalkabileceğini söyledi: “AVM’ye, kalabalık bir yere gittik, metroya bindik; o zaman maskemizi takacağız, sonra çıkarıp cebimize koyacağız.”

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Vaka sayılarının artış göstermemesindeki en büyük etkenin aşılama olduğunu vurgulayan Prof. Dr. İlhan, “Bayramdan sonra çok olağan dışı bir şey olmazsa, vaka sayısının günlük olarak ağustos ortası sonuna doğru daha aşağıya doğru geleceğini öngörüyorum” dedi.

“Salgın devam ettiği sürece tedbirli olmamız gerekecek” diyen profesör maske kullanımına dair öngörüsünü şöyle anlattı: “Maske şemsiye gibi olacak. Belki vaka sayısı 1000’in altına düştükten sonra, AVM’ye gittik, kalabalık bir metroya bindik, kalabalık bir yere gittik o zaman maskemizi takacağız, sonra çıkarıp cebimize koyacağız. Türkiye’nin belli bölgelerinde, çok kalabalık yerlerinde, 1000’in altındaki rakamlar söz konusu olursa ancak maskeyi tekrar değerlendirmek gerekiyor bence. Vatandaşlarımız şunu tutmalılar akıllarında; biz artık iki doz aşımızı olacağız. Aşımızı olduktan sonra açık alanlarda muhtemelen artık maske takmaya gerek olmayabilecek; ama kapalı alanlarda, toplu taşımada, kalabalık AVM’de, kalabalık pazar yerlerinde, sinema, tiyatro gibi yerlerde maske takarak, hijyene devam ederek hayatımıza devam edeceğiz.”

Prof. Dr. İlhan, vaka sayılarında önemli bir eşik olan 1000’in altını ne zaman görebileceğimize dair şu değerlendirmeyi yaptı: “Toplumsal bağışıklık için hedeflediğimiz rakamlar yüzde 80’lere gelirse 1000’in altını da görebileceğimiz kanısındayım, yani çift doz aşı olan vatandaşlarımızın yüzde 80 olması ile. İkinci doz aşı olan vatandaşımız 16 milyon, yani hedef nüfusun dörtte biri aşılanmış. Çift doz aşı olan sayısı bu rakamın üç katına doğru yaklaşırsa yani 50 milyon civarında olursa o zaman 1000’lerin altını görebileceğimize inanıyorum. “