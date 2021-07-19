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Yaramazlara biraz batar!

Bilim Kurulu üyesi: Delta’yla enfektelerin çoğu aşısız

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, aşılama sonucu yeterli bağışıklığa ulaşılmaması durumunda sonbaharda kısıtlamaların gündeme gelebileceğini söyledi.

Fotoğraf: AA

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre 63,4 milyon doz aşı yapılırken, ilk doz yapılan kişi sayısı 38,9, iki dozu tamamlanan kişi sayısı ise 20,8 milyon kişi. 83 milyon nüfuslu Türkiye’nin 60 milyonu 18 yaş üstü. Buna göre yetişkinlerin üçte biri iki doz aşı yaptırdı.


DHA’ya konuşan Prof. Dr. Nurettin Yiyit, hastaneye yatanların yüzde 10’unda Delta varyantı görüldüğünü belirtirken, çoğunluğunun aşısız olduğunu söyledi. Profesör, bağışıklığın önemini de vurguladı.

Bilim Kurulu üyesinin açıklamasından satır başları şöyle:

Sonbahar uyarısı

* Ülkemizde biliyorsunuz hakim virüs Alfa (Britanya) varyantıydı. BioNTech tek dozunun buna karşı yeterli bir koruma sağladığını söylüyorduk o dönem. Sinovac için yine iki doz diyorduk. Ama şimdi Delta varyantında iş değişti. İki doz BioNTech olunması ve Sinovac için de 3’üncü doz aşı olunması noktasına geldik. Sonbaharda ülkemizde de hakim virüs olacak gibi görünüyor Delta varyantı. Çünkü etrafımızdaki ülkelerde hızlı bir tırmanış başladı. Özellikle Rusya, İran gibi ülkelerde şu anda Delta varyantı baskın durumda. Belli ki bu bizim ülkemiz için de geçerli bir tehlike.

Aşısızlarda Delta

* Türkiye’de de Delta varyantı sayısında artış yaşandı. Bizim kendi hastanemizde yatan hastaların yüzde 10’u Delta varyantıyla enfekte hastalar. Bunların çoğunluğunun genelde aşısız grup olduğunu görüyoruz. İkinci grup ise aşısını olmuş ama henüz aşı takvimini tamamlamamış kişiler. Yani bir dozu olduktan sonra hastalığa yakalanmışlar ya da ikinci dozu olup henüz üzerinden yeterli vakit geçmemiş olan grup. İki doz aşı olup da hastalığı kapan çok az bir grup var. Bunlar da genelde inaktif virüs aşısı olup henüz 3’üncü dozunu yaptırmamış olanlar.

‘En başa döneriz’

* Bu rakamlar aslında şunu gösteriyor; eğer biz bunu tehlike olarak görmek istemiyorsak, tekrar o film başa sarsın istemiyorsak, bir an önce Bilim Kurulu’nun da önerileriyle şekillenmiş olan aşı takvimimizi tamamlamamız gerekiyor. Şu an aşılarımızı olup yeterli bağışıklığı sağlayıp sonbahara o şekilde girmek zorundayız. Yoksa tekrar en başa dönüp o yasaklı, kısıtlı, işimizden, okulumuzdan ayrı günlere geri döneriz.

* Türkiye’de Delta varyantının hakim olma ihtimaline karşın aşı takvimini güncelledik. Eskiden aşıların arasını açmıştık. Hedefimiz, bir an evvel insanları tek doz aşıyla karşılaştırmaktı çünkü Alfa varyantının hızını kesmek için yeterli gibi görünüyordu. Ama Delta varyantı hayatımıza girince, hızlıca en az iki doz aşı olmamız gerektiği ortaya çıktı. Bu haftaki Bilim Kurulu toplantısından sonra iki doz arası süre kısaltıldı ve (BioNTech için) üç haftaya indirildi. BioNTech faz çalışmaları da üç hafta arayla olunabileceğini söylüyordu. Bir an önce insanların iki doz aşısını yapıp korunabilir hale gelmesini istiyoruz. Yine aynı şekilde inaktif aşı için de 3’üncü dozlar açıldı. Ama onda ilk iki doz arası yine dört haftalık süre geçerli. Üçüncü doz için de ikinci dozdan sonra üç aylık bir süre geçmesi gerekiyor.

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