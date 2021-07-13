Ankara Tabip Odası yetkilisinden eylül uyarısı: Pik yapmamamız şans olur

Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Muharrem Baytemür, eylül ayında bir pik görülmesi tehlikesi olduğunu söylerken, vaka artışlarına karşı uyarıda bulundu.

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1 Temmuz itibariyle Türkiye’de tüm sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından, vaka sayıları 5 binin civarında seyrediyor. Diğer yandan corona virüsünün bulaşıcılığı yüksek Delta varyantı da diğer ülkelerde vaka sayılarını artırıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de 300’e yakın kişide Delta varyantı tespit edildiğini, üç kişide de ‘Delta Plus’ varyantı tespit edildiğini duyurmuştu.

‘Aşılama hızlı ilerlemeli’

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’a konuşan Baytemür, “Vakalar 5 binin altına düşemedi. İki doz aşı olanların oranı da daha yeni yüzde 20’ye yükseldi. Aşılamanın çok daha hızlı ilerlemesi gerekiyor” dedi.

Eylülde vaka sayılarında bir pik beklenebileceğini söyleyen Baytemür, “Şunu biliyoruz; ölenlerin yüzde 99’u iki aşısını olmayan kişiler. Bu dünyada da böyle. O nedenle bizim aşılamayı hızlandırmamız lazım. Bu aşılama düzeyiyle pik yapmamamız şans olur” ifadelerini kullandı.

Baytemür, bundan sonraki dönem için sokağa çıkma kısıtlamaları gibi kısıtlamalar yerine, insanların aşıya ikna edilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye’de dün corona virüs nedeniyle 49 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 404 vaka tespit edilmişti.