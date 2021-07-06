Türkiye’de üç kişide ‘Delta Plus’ varyantı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de üç kişide ‘Delta Plus’ varyantının görüldüğünü söyledi.

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Hindistan’da ortaya çıkan, 100’ü aşkın ülkede görülen Delta varyantı, uzmanlara göre özellikle aşılamanın yavaş olduğu ülkelerde hızla yayılma potansiyeline sahip. ‘Delta Plus’ varyantının da Delta’dan daha bulaşıcı olduğu belirtiliyor.

AA’nın haberine göre Koca, dünkü kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Koca, ‘Delta Plus’ varyantının üç farklı kentte üç kişide görüldüğünü, bir kişinin İstanbul’da yaşadığını belirterek “Ankara’da yok. Diğer iki ili söylemeyeyim” dedi.

Bakan şöyle devam etti: “Bu kişilerin de genel durumları iyi, ayaktan takip edilen hastalar. Dolayısıyla o açıdan daha ağır geçiren kişiler değil. Delta ise sayıları giderek artıyor, 284’lere kadar çıktı. İl sayımız da artıyor, 30’u buldu.”

Bakanlık tarafından yayınlanan günlük Covid-19 tablosunda değişikliğe gidilmesinin sebebine ilişkin soru üzerine Koca, şu an odaklanılması gereken konunun aşılama olduğunu, bu çerçevede tüm illerin durumunun siteye eklendiğini ifade etti.

Neden bazı kentlerde aşılama düşük?

Salgının son bulmasının, aşılama ve toplumsal bağışıklığın sağlanmasıyla mümkün olacağını herkesin bildiğini belirten Koca, en az yüzde 70 oranında aşılanmanın gerekliliğini de bildiklerini kaydetti.

Bakan, bazı illerde aşılanan nüfusun düşük olduğunu, bunun sebebinin aşı ulaştırılamaması veya sağlık kuruluşlarına gelenlere aşı yapılmamasından kaynaklanmadığını ifade etti.

Koca, aşı haritasında yüzde 75’in üzerinin mavi, yüzde 65’in üzerinin sarı, yüzde 55’in üzerinin turuncu, yüzde 55’in altındakilerin ise kırmızı olduğu söyledi.

1,5 milyon doz BioNTech geliyor

Koca, Türkiye’ye toplam 35,5 milyon doz BioNTech aşısı geldiğini, perşembe günü 1,5 milyon doz daha geleceğini ifade ederek, ellerinde 8 milyona yakın aşı bulunduğunu, aşı sorunlarının olmadığını kaydetti.

Koca, bir soru üzerine bu ay sözleşme gereği 26 milyon doz aşı daha geleceğini belirterek, “Şu ana kadar gelen doz bize yetiyor, elimizdeki doz da yeterli. Ayrıca Sinovac’la ilgili de şu ana kadar gelen 34 milyondu, dün 1,5 milyon daha geldi, çarşamba günü 1,5 milyon daha gelmiş olacak 37 milyon olacak. Gelmeye devam ediyor, elimizde Sinovac da var” dedi.

Kritik görevdekilere üçüncü doz

Koca, “Gönüllü olan, iki doz aşısını yaptıranlar ve diğer tüm vatandaşlar için üçüncü doz konusunda nasıl bir çalışma yürütülüyor” sorusuna ise “Gönüllü olan iki doz yaptırdıysa, benzer şekilde sağlık çalışanı veya 50 yaş üstündeyse açılmış oldu. Orada problem yok. Bunu, 50 yaşı belki bilim kurulunda biraz daha aşağı çekebiliriz. Yakında belediye başkanları dahil olmak üzere kritik görev almış olan kişilere de üçüncü dozu açmış olacağız” karşılığını verdi.

‘Bayramda ekstra tedbir yok’

Türkiye’ye gelen turistlere yönelik alınan kararlara ilişkin soru üzerine Koca, şunları kaydetti: “Biz diyoruz ki aşı karnesi olan veya son altı ayda hastalığı geçirmiş olan kişilerden istemiyoruz ama bunun dışında olan herkesten 48 saat içinde antijen, 72 saat içinde PCR istiyoruz. Biliyorsunuz bazı ülkelerden uçuşları kapattık altı ülke için, iki ülke için de karantina devam ediyor, Pakistan ve Afganistan, ayrıca İran gibi İngiltere gibi ülkelerden antijeni kabul etmiyoruz, her halükarda PCR istiyoruz.”

“Bayram tedbiri olacak mı” sorusu üzerine Bakan Koca, “Şu an bayram için ekstra bir tedbir yok” cevabını verdi.

Koca, “Geçici koruma altındaki kişiler, mesela Suriyeliler aşılanıyor mu” sorusuna da “Aşılanıyorlar. Geçici olan, bir şekilde oturumu olan, kaydı olan herkes aşılanıyor” dedi.​​​​​​​