Araştırma: Online iletişim 60 yaş üstüne yaramadı; yalnız kalsalar daha iyiydi

Pandemi şartlarında bir tür zorunluluk haline gelen online görüşmelerin 60 yaş üstü için hiç iletişime geçmemekten daha kötü olduğu kimsenin aklına gelmezdi. Ancak yeni bir araştırma bu yaş grubunun ekran üzerinden iletişim nedeniyle daha yalnız ve depresif hissettiğini ortaya koydu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Belli bir yaşın üstü salgında risk grubunda olduğundan gençler aile büykleriyle görüntülü arama yoluyla görüşmeyi tercih etti. Bir dönem getirilen seyahat kısıtlamaları da şehir dışında yaşayan aile büyükleriyle görüşmek için ekrandan başka seçenek bırakmadı.

Ancak pandemi sırasında sosyal etkileşim ile akıl sağlığı arasındaki ilişkiyi değerlendiren bir çalışma gösterdi ki online sosyalleşme yaşlılara iyi gelmemiş.

Frontiers in Sociology dergisinde yayınlanan araştırmada, salgını tek başına geçirenlere kıyasla çevresiyle online yollardan görüşen belli bir yaş üstünün daha yalnız hissettiği ve daha çok uzun dönem akıl sağlığı sorunları yaşadığı görüldü.

Araştırmanın yazarlarından Britanya’daki Lancaster Üniversitesi’nden Dr. Yang Hu online iletişim kuran yaşlıların başkalarıyla hiç iletişime geçmeyenlere kıyasla daha fazla yalnızlık hissetmesi ve akıl sağlığında olmusuz etkiler olmasını şaşırtıcı bulduklarını belirtti.

Tamamen yalnız kalmaktansa online görüşmenin daha iyi olacağını umduklarını anlatan Dr. Hu şöyle devam etti: “Sorun şu ki belli bir yaşın üstü teknolojiye aşina olmadığından nasıl kullanacağını öğrenmek onlar için stresli. Ama teknolojiye aşina olanlarda bile kapanmalar sırasında yaygın kullanımı o kadar stresliydi ki akıl sağlığı bağlamında yalnızlıkla başa çıkmaktan daha zararlı hale geldi.“

Dijital iletişim yollarına yoğun şekilde maruz kalmanın tükenmişliği de neden olabileceğini belirten Dr. Hu Britanya ve ABD’den 60 yaş üstü toplam 6 bin 539 kişiden pandemi öncesi ve esnasında topladıkları verilerinin tutarlı olduğunu ifade etti.

Dr. Hu direkt bağlantıya dikkat çekerek “Sanal iletişimle kötüleşen yalnızca yalnızlık hissi değil, aynı zamanda genel zihinsel sağlık: bu insanlar sanal iletişim kullanmalarının doğrudan bir sonucu olarak daha depresif, daha izole ve daha mutsuz hissettiler” dedi.

Hu gelecekte bu tür durumlar için güvenli şekilde yüz yüze görüşmenin yollarının bulunması gerektini vurguladı.