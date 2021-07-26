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Yaramazlara biraz batar!

Düzce, Rize ve Artvin’in selden etkilenen ilçe ve köyleri afet bölgesi ilan edilecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Düzce, Rize ve Artvin’in selden etkilenen ilçe ve köylerinin afet bölgesi ilan edileceğini açıkladı.

Fotoğraf: AA

Geçen hafta çarşamba meydana gelen ve altı kişinin ölümüne neden olan sel ve heyelanların yaralarını sarmaya çalışan Rize’yi üç gün önce yine sel vurmuştu. Artvin de selden etkinlemiş, köy yolları ulaşıma kapanmıştı.


Erdoğan, afet bölgesi ilan edilecek yerlerde vergi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim ve esnaf kredi geri ödemelerinin erteleneceğini, eşya, işyeri ve araç zararları için destek sağlanacağını bildirdi.

Yarın da aşırı yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Trabzon’un doğusu ile Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde yarın aşırı yağış öngörüyor.

MGM’nin duyurusuna göre Doğu Karadeniz’de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, salı sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırarak, Ordu, Giresun ve Trabzon’un batısında çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kilogram/metrekare), Trabzon’un doğusu, Rize ile Artvin’in kıyı kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı (75-150 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

MGM, ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı.

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