Rize’de sağanak yağış: Dereler taştı, evleri su bastı, yollar kapandı

Rize’nin Ardeşen ilçesinde sağanak yağış etkili olurken, dereler taşınca köy yolları, ulaşıma kapandı. Bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını ise su bastı. Karadeniz Sahil Yolu’nda da ulaşımda aksama yaşanıyor.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın aktardığına göre Rize’de sağanak nedeniyle derelerin su seviyesi yükseldi. Ardeşen ilçesinde bazı dereler taşarken, Armağan köyünde yollar, ulaşıma kapandı. Işıklı köyünde ise bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

Bölgede taşkın riskine karşı yetkililer, dere yataklarından uzak durulması çağrısı yaptı.

Fotoğraf: AA

Armağan köyü Dereciler mevkisinde heyelan meydana geldi. Heyelanda yamaçtan kopan toprak kütlesi nedeniyle yol ulaşım kapandı.

Pazar ilçesinde ise sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı sürücüler araçlarıyla yolda kaldı.