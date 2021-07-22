Rize ve Artvin’de sel

Geçen hafta çarşamba meydana gelen ve altı kişinin ölümüne neden olan sel ve heyelanların yaralarını sarmaya çalışan Rize’yi yine sel vurdu. Artvin’de de sel meydana geldi.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Çamlıhemşin, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde yağış dolayısıyla bazı dereler taştı, farklı bölgelerdeki yamaçlarda kopmalar oldu. Ardeşen’e bağlı Tunca beldesindeki derelerin su seviyesi yağış nedeniyle yükseldi, Fındıklı’dan geçen Arılı Deresi ise taştı. Bu nedenle tarım arazileri ve yollarda hasar oluştu.

Fındıklı’da bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. DHA’nın haberine göre ilçede mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı.

Çok sayıda cadde ve sokak göle döndü. Bazı yollar da derelerin taşması sonucu trafiğe kapandı.

Şiddetli yağış Artvin’in Arhavi ilçesinde de etkisini gösterdi. İlçede bazı dereler taştı, köy yolları heyelan sonucu ulaşıma kapandı.

İlçede Kapisre Deresi’nin taşması sonucu, yollar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastığı ilçede cadde ve sokaklarda pek çok araç da sulara gömüldü.

Arhavi’de 6, Murgul’da 9 vatandaşımız mahsur kaldıkları noktalardan güvenli alanlara transfer edilmiştir. AFAD, AKUT, Emniyet, Özel İdare, Karayolları, DSİ ve Jandarma ekipleri çalışmalarına devam etmektedir.



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➡️ https://t.co/ofDbwSoEY1 — AFAD (@AFADBaskanlik) July 22, 2021

Artvin’e giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şunları söyledi: “Yağmurun etkilediği alan daha çok Arhavi ve Murgul oldu. Ana dereden kaynaklı Boğaziçi Mahallesi’nde bir sel oldu. Alt katların tamamı su doldu, mahsur kalan vatandaşlarımız oldu. Ekiplerimiz, elinden gelen gayreti göstererek, tahliyeleri gerçekleştirdi.”