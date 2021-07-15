Rize’deki sel ve heyelanlarda ölü sayısı altıya yükseldi

Rize’de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ile heyelanlar nedeniyle altı kişi hayatını kaybetti.

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Doğu Karadeniz Bölgesi’nde dün etkili olmaya başlayan şiddetli yağış, derelerin taşmasına, caddeleri su basmasına ve birçok yerde heyelana neden olmuştu.

Ekipler dünden bu yana kaybolan kişilere ulaşmaya çalışırken, birçok insan evlerinden tahliye edildi. Yetkililer dere yataklarından uzak durulması çağrısı yaparken, çalışmalar devam ediyor.

Can kaybı artıyor

Saatler geçtikçe kaybolan kişilerin cansız bedenlerinin bulunması can kaybını artırıyor.

Güneysu ilçesine bağlı Asmalıırmak köyü muhtarı Adem Yanık, kaybolmasının ardından evine 100 metre uzaklıktaki dere yatağında cansız halde bulundu.

Fotoğraf: DHA

Merkeze bağlı Muradiye beldesi Orta Mahalle’de yıkılan binanın enkazından da bir kadının cesedi gece geç saatlerde çıkarıldı. Güneysu ilçesi Ballıdere köyünde heyelan sonucu çöken evin enkazında kalan 28 yaşındaki Ayşe Karali’nin cesedine ulaşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şimdiye dek altı kişinin hayatını kaybettiğini, iki kişinin arandığını, bir kişinin de tedaviye alındığını duyurdu.