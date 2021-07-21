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Yaramazlara biraz batar!

Rize’deki sel: 47 bina yıkıldı, 99 binada ağır yıkık bağımsız bölüm tespit edildi

Rize’de altı kişinin öldüğü, iki kişinin de kaybolduğu selde hasar tespit çalışmaları sürüyor. Kentte ilk belirlemelere göre 47 bina yıkıldı, 99 binada ağır yıkık bağımsız bölüm tespit edildi.

Fotoğraflar: DHA

Rize Valiliği, geçen hafta çarşamba günü, yedi saatte, metrekareye düşen 220 kilogram yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanların neden olduğu hasarın tespiti için yapılan çalışmaya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “İki adet karavan ve afet koordinasyon aracı, georadar, multikopter drone, lazer tarayıcı cihaz da kullanılıyor. Tespit yapılan bina sayısı bin 217, bağımsız bölüm sayısı 3 bin 98’dir. Tespit çalışmaları sonucunda 47 ağır yıkık bina, 99 ağır yıkık bağımsız bölüm olduğu tespit edilmiş olup hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca 41 araçta ise zarar tespit edildi.”


RIZE’DEKI SELDE 47 BINA YIKILDI. FOTO: DHA (ARSIV)

Açıklamada, ayrıca, 194 ayrı noktada toplam 386 binanın heyelan riski bakımından incelendiği belirtilerek, “79 konutun nakline karar verilmiş, 71 noktada da afet önleyici istinat duvarları yapılması önerilmiş, 28 konutun kontrol etütleri programına alınması önerilmiştir” dendi.

Çalışmalara, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İlbank Bölge Müdürlüğü ve Defterdarlık ekipleriyle Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Sinop, Kars, Tokat, Çorum ve Amasya’dan giden 45 ekipteki 150 teknik personel destek verdi.

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