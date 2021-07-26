Yasaklarla boğuşan Binance ABD’de halka arz edilebilir

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance’in ‘CZ’ olarak bilinen ​CEO’su Changpeng Zhao, şirketin ABD’deki ortağı Binance US’in halka açılabileceğini söyledi.

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Binance’den ayrı bir kuruluş olarak faaliyet gösteren Binance US’in merkezi San Francisco şehrinde bulunuyor ve Brian Brooks tarafından yönetiliyor. Binance US, Binance’in dünya çapında karşılaştığı düzenleyici sorunlarına rağmen hisselerini bir ABD borsasında alıp satmak istiyor.

CZ, “ABD’deki ortağımız potansiyel halka arzı değerlendiriyor. Ancak halka açılma henüz kesin değil” dedi.

Merkezi şu anda Cayman Adaları’nda bulunan Binance, başlangıçta Çin’deydi ancak 2017’deki kripto yasağı nedeniyle önce Japonya ardından ise Malta’ya taşınmıştı.

Binance daha önce ABD, Britanya, Japonya, Singapur, Almanya ve İtalya gibi finans piyasalarının merkezi ülkelerde hedefe oturtulmuş, pek çok ülke platform üzerinden yapılan işlemlere tedbir getirme yoluna girmişti. Binance birbirinden bağımsız şirketler kurarak düzenleyici kurumlarda kaçabiliyor ama giderek artan önlemler bunu her geçen gün daha da zorlaştırıyor.

Dünya genelinde en az 100 milyon kullanıcısı bulunan platformun Türkiye’de de 1 milyondan fazla kullanıcısı olduğu tahmin ediliyor.