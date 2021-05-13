ABD’den Binance’e soruşturma

Günü büyük kayıplarla geçiren kripto paralar için bir kötü haber daha geldi. ABD, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’e soruşturma açtı.

ABD Adalet Bakanlığı ve Milli Gelirler Dairesi tarafından açılan soruşturmanın nedeni kara para aklama ve vergi konuları.

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Cayman Adaları’nda kurulan Binance’ın Singapur’da bir ofisi bulunuyor. Bunun yanında borsanın belirli tek bir merkez ofisi yok.

Binance Sözcüsü Jessica Jung, şirketin tüm yasal yükümlülüklerini ciddiyetle ele aldığını ve regülatörlerle temas halinde bulunduğunu belirtti.

Şirketin söz konusu soruşturmayla ilgili herhangi bir yorumda bulunmadığını belirten sözcü para aklamayla mücadele konusundaki prensiplere uyum programı oluşturmak için çok çalıştıklarını ifade etti.

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Bitcoin dün 58 bin dolar seviyesinden 48 bin dolar seviyesine kadar gerilemişti. Bugün de düşüşünü sürdüren BTC, akşam saatleri itibariyle 45 bin dolarlı seviyeleri zorluyor. Alt coinlerin hemen hemen hepsi de Bİtcoin’le birlikte gerilemeye devam ediyor.