Kripto para borsası Binance Singapur’da da markaja alındı

Son olarak Britanya ve Kanada’da hedefe oturtulan kripto para borsası Binance hakkında Singapur’da da inceleme başlatıldı.

Fotoğraf: Binance

Singapur Para Otoritesi, kripto borsanın ülkede faaliyet göstermek üzere başvuran birimi Binance Asia Services Pte’nin takip edildiğini duyurdu: “Binance’a karşı diğer otoritelerin aldığı kararları yakından takip ediyoruz.”

Binance daha önce de ABD, Kanada, Britanya ve Japonya’da düzenleyici kurumların hedefi olmuştu.

Ancak uzmanlara göre, Binance birbirinden bağımsız şirketler kurarak düzenleyici kurumların hedefinden kurtulmayı şu ana kadar başardı.

Son olarak Britanya’da Binance Markets Limited’e gelen yasak, Binance’in Britanya’daki kripto alım satım faaliyetlerini etkilememişti. Çünkü Binance Group, merkezi Cayman Adaları’nda bulunan bir şirket, Britanya’nın yasak getirdiği Binance Markets Limited ise merkezi Londra’da bu şirkete bağlı bulunan bir kuruluş.

Similarweb verilerine göre, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in kullanıcı sayısı Mart 2021 itibariyle 110 milyonu geçti. Binance’in Türkiye’de de 1 milyondan fazla kullanıcısı olduğu biliniyor.