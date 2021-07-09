Binance’e bir engel de Çin’den

Dünyada birçok devlet tarafından yakın markaja alınan kripto para borsası Binance’in işlemlerine Çin’de de yasak geldi.

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Çin hükümeti, sermaye çıkışlarını kontrol etmek amacıyla 2017’den beri kripto para birimi düzenlemelerini sıkılaştırıyor. Merkezi şu anda Cayman Adaları’nda bulunan Binance, başlangıçta Çin’deydi ancak 2017 kripto yasağı nedeniyle önce Japonya ardından ise Malta’ya taşındı.

Binance daha önce ABD, Britanya, Japonya ve Singapur gibi finans piyasalarının merkezi ülkelerde hedefe oturtulmuş, pek çok ülke platform üzerinden yapılan işlemlere tedbir getirme yoluna girmişti. Binance birbirinden bağımsız şirketler kurarak düzenleyici kurumlarda kaçabiliyor ama giderek artan önlemler bunu her geçen gün daha da zorlaştırıyor.

Çin’de yasağa rağmen kullanıcılar VPN kullanarak Binance’e ulaşım sağlayabiliyor. Binance’ın rakipleri Huobi ve OKEx, Çin’de hala çalışıyor.

Binance’in Türkiye’de de 1 milyondan fazla kullanıcısı olduğu tahmin ediliyor.

Kripto para piyasaları ise olumsuz haber akışları ile birlikte son 24 saatte değer yüzde 2,2 değer kaybı yaşadı. Kripto paraların piyasa değeri 1,42 trilyon dolara indi.