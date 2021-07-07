Diken

Yaramazlara biraz batar!

Binance markajdan bunaldı: Avrupa’daki transfer ağından ödemeleri durdurdu

Son dönemde yetkili finans otoriteleri tarafından markaja alınan, kripto para borsası Binance, Avrupa’nın önemli para transferi ağı Sepa üzerinden ödemeleri geçici olarak kabul etmeyeceğini duyurdu.

Binance yönetimi bu ağ üzerinden para çekmekte sorun olmadığını kaydetti.


Fotoğraf: Pixabay

Sepa, Avrupa Birliği ülkelerinde ortak bir ödeme alanı oluşturup banka trasnferlerini kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Merkez Bankası tarafından yürütülen bir proje. Bu yolla kullanıcılar 36 ülkeye ekstra maliyet olmadan avro gönderebiliyor. Birbirinden bağımsız şirketler kurarak düzenleyici kurumlardan kaçmaya çalışan Binance de Sepa’ya diğer ödeme sistemleri üzerinden ulaşabiliyor.

Binance yönetimi dün kullanıcılarına gönderdiği bir e-postayla kararı duyururken, bunun ‘kontrolleri dışındaki gelişmeler’ nedeniyle alındığını açıkladı. Sepa aracılığıyla Binance hesaplarına gönderilen paraların yedi gün içinde gönderici hesaba aktarılacağı belirtildi.

Son aylarda kripto piyasalarına yönelik düzenleme talebi hükümetler nezdinde hızla karşılık bulurken, en büyük alım-satım platformlarından biri olan Binance da ABD, Britanya, Japonya ve Singapur gibi finans piyasalarının merkezi ülkelerde hedefe oturtulmuş, pek çok ülke platform üzerinden yapılan işlemlere tedbir getirme yoluna girmişti.

Son olarak, Britanya merkezli banka Barclays de Binance’a para transferini durdurdu.

Giderek artan önlem ve yasaklar nedeniyler Binance için işlemlerini yürütmek her zamankinden zor bir hale geldi. Dünya genelinde en az 100 milyon kullanıcısı bulunan platformun Türkiye’de de 1 milyondan fazla kullanıcısı olduğu tahmin ediliyor.

Binance’a sıkı markaj devam ediyor: Britanyalı banka ödemeleri durdurdu

Kripto para borsası Binance Singapur’da da markaja alındı

ABD’den Binance’e soruşturma

SON HABERLER

DSİ dediğin çağdışı kalmış canavar!

Türkiye’de pek kimsenin üzerinde durmadığı, hiç kimsenin de önüne geçemediği bir doğa katliamı var; Devlet Su İşleri akarsuları boğuyor… Akarsuların sahibi olan DSİ’nin resmi istatistikleri, katliamın boyutunu gösteriyor. 2013-2019 döneminde tam 53 bin 844 taşkın koruma tesisi inşa etmiş DSİ. Sadece 2019’da 8 bin 493 tane.

Madencilerden Meclis’teki tüm vekillere: Siz hiç soğuk beton üzerinde yattınız mı?

15 yıldır alamadıkları tazminatları için Ankara’ya gelen Somalı madenciler, il girişinde engellendi. Bu nedenle geceyi benzin istasyonunda geçirdiler. Milletvekiline seslenen madenciler tepkisini şöyle dile getirdi: “Onlar yatakta, yastıkta yatarken bizim yastığımız baret. Bu baretin üstünde yatıyoruz. Bu taşın üstünde yatıyoruz. Siz hiç soğuk beton üzerinde yattınız mı?”

Ağar’dan ‘talimat’ gibi suç duyurusu: O dosyalar buraya gelecek

AKP Elazığ milletvekili Tolga Ağar, şüpheli şekilde ölen gazeteci Yeldana Kaharman’la ilgili sözlerini, “Bana itfira atıyor” diye değerlendirerek avukat Tuba Torun hakkında suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, “O dosyalar gelecek!’ ifadeleri kullanıldı. Dilekçenin dilini Diken’e değerlendiren Torun, “Yargıya talimat verir gibi bir dil kullanılması kesinlikle hukuka ve hukuk etiğine de aykırıdır” dedi.

Gergerlioğlu tahliye edildi

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) eski HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu için verdiği ‘hak ihlali’ kararı, Kocaeli 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.