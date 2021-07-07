Binance markajdan bunaldı: Avrupa’daki transfer ağından ödemeleri durdurdu

Son dönemde yetkili finans otoriteleri tarafından markaja alınan, kripto para borsası Binance, Avrupa’nın önemli para transferi ağı Sepa üzerinden ödemeleri geçici olarak kabul etmeyeceğini duyurdu.

Binance yönetimi bu ağ üzerinden para çekmekte sorun olmadığını kaydetti.

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Sepa, Avrupa Birliği ülkelerinde ortak bir ödeme alanı oluşturup banka trasnferlerini kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Merkez Bankası tarafından yürütülen bir proje. Bu yolla kullanıcılar 36 ülkeye ekstra maliyet olmadan avro gönderebiliyor. Birbirinden bağımsız şirketler kurarak düzenleyici kurumlardan kaçmaya çalışan Binance de Sepa’ya diğer ödeme sistemleri üzerinden ulaşabiliyor.

Binance yönetimi dün kullanıcılarına gönderdiği bir e-postayla kararı duyururken, bunun ‘kontrolleri dışındaki gelişmeler’ nedeniyle alındığını açıkladı. Sepa aracılığıyla Binance hesaplarına gönderilen paraların yedi gün içinde gönderici hesaba aktarılacağı belirtildi.

Son aylarda kripto piyasalarına yönelik düzenleme talebi hükümetler nezdinde hızla karşılık bulurken, en büyük alım-satım platformlarından biri olan Binance da ABD, Britanya, Japonya ve Singapur gibi finans piyasalarının merkezi ülkelerde hedefe oturtulmuş, pek çok ülke platform üzerinden yapılan işlemlere tedbir getirme yoluna girmişti.

Son olarak, Britanya merkezli banka Barclays de Binance’a para transferini durdurdu.

Giderek artan önlem ve yasaklar nedeniyler Binance için işlemlerini yürütmek her zamankinden zor bir hale geldi. Dünya genelinde en az 100 milyon kullanıcısı bulunan platformun Türkiye’de de 1 milyondan fazla kullanıcısı olduğu tahmin ediliyor.