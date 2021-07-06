Binance’a sıkı markaj devam ediyor: Britanyalı banka ödemeleri durdurdu

Britanya merkezli banka Barclays, dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance’a para transferini durdurdu.

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Banka, dünya çapında 24 milyon kullanıcısını ilgilendiren kararın, Britanya’da maliye otoritesinin geçen hafta Binance hakkındaki uyarısı doğrultusunda alındığı duyuruldu.

Barclays kararı müşterilerine mesajla bildirirken, ikinci bir açıklamaya kadar müşterilerinden kripto borsasına ödeme yapmamalarını istedi. Barclays müşterileri, Binance’dan paralarını çekebiliyor.

Son aylarda kripto piyasalarına yönelik düzenleme talebi hükümetler nezdinde hızla karşılık bulurken, en büyük alım-satım platformlarından biri olan Binance da ABD, Britanya, Japonya ve Singapur gibi finans piyasalarının merkezi ülkelerde hedefe oturtulmuştu.

Binance birbirinden bağımsız şirketler kurarak düzenleyici kurumlarda kaçabiliyor ama giderek artan önlemler bunu her geçen gün daha da zorlaştırıyor.

Dünya genelinde en az 100 milyon kullanıcısı bulunan platformun Türkiye’de de 1 milyondan fazla kullanıcısı olduğu tahmin ediliyor.