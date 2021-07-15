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Yaramazlara biraz batar!

Binance’e bir yasak da İtalya’dan

Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından Binance; Tayland, Japonya, Almanya, ABD, İngiltere ve Çin’in ardından İtalya’da da yasaklandı.

Fotoğraf: Reuters

İtalyan yetkililer Binance’in ülkede herhangi bir faaliyet yetkisinin olmadığını gerekçe göstererek yasak kararı aldı.  


Ülkede İtalyanca hizmet veren Binance Group’un faaliyetlerinin de önüne geçildi.

Birbirinden bağımsız şirketler kurarak düzenleyici kurumlardan kaçmaya çalışan Binance ise kararın hizmetler üzerinde doğrudan bir etkisi olmadığını duyurdu.

Merkezi şu anda Cayman Adaları’nda bulunan Binance, başlangıçta Çin’deydi ancak 2017 kripto yasağı nedeniyle önce Japonya ardından ise Malta’ya taşındı.

İtalya, Binance’in en önemli pazarlarından birisi olarak biliniyor. Öyle ki kripto para borsasının İtalyanca Telegram hesabında 25 bin 500’den fazla aktif kullanıcı bulunuyor.

Dünya genelinde en az 100 milyon kullanıcısı bulunan platformun Türkiye’de ise 1 milyondan fazla kullanıcısı olduğu tahmin ediliyor.

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